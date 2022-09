UGT pedirá a Calviño crear un fondo para afrontar la subida de la hipoteca. 

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se reunirá este lunes a las 18:30 horas, con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, para abordar la agenda del Plan de Recuperación. Un encuentro en el que tiene previsto trasladar a la vicepresidenta su propuesta y el informe que ha realizado para la creación de un Fondo de Protección frente a la subida de las hipotecas que implica el alza de los tipos de interés y del Euríbor, dotado con unos 650 millones de euros.

El sindicato considera que el encarecimiento de las cuotas hipotecas no va a poder ser soportado por buena parte de los hogares, por lo que ve fundamental incorporar nuevas medidas de protección del acceso a la vivienda, como parte de un reforzamiento del escudo social. Por ello, UGT quiere que se cree un fondo presupuestario estatal para ayudar a las personas y hogares que estén pagando una hipoteca y vayan a ver cómo su coste se eleva "de manera extraordinaria y excesiva en su próxima renovación", como consecuencia del aumento de los tipos de referencia establecidos por el Banco Central Europeo (BCE).

Según la propuesta del sindicato, los beneficiarios serían las personas con unos ingresos totales inferiores al salario medio en España y las personas o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad social. Para acceder a dicho fondo, aquellas personas que cumplan uno de los requisitos expuestos deberían acreditar, a su vez, que el pago mensual de la hipoteca en vivienda habitual supere el 30% de los ingresos mensuales netos de la persona o unidad de convivencia.

En cuanto a la cuantía, el fondo estatal cubriría, por medio de una prestación mensual, el sobrecoste generado en caso de que el Euríbor supere un valor de 1,5 puntos y tendría una duración máxima de 12 meses, con posibilidad de prórroga en caso de que persistan los requisitos fijados. UGT estima que la medida puede afectar a cerca de 340.000 hipotecas para viviendas, con lo que harían falta 650 millones de euros para absorber la totalidad del sobrecoste generado en las familias. En este sentido, el sindicato de Pepe Álvarez calcula que el Gobierno recaudará 1.500 millones de euros con el nuevo impuesto a la banca, una cantidad que "será aún superior en unos 250 millones tras el anuncio de la subida de tipos del BCE", por lo que la dimensión del fondo propuesto sería cerca de un tercio de esa recaudación.

Calviño "escuchará todas las propuestas"

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno aseguró el pasado viernes que "escuchará con atención" todas las propuestas que se hagan para que las familias puedan afrontar la subida de las hipotecas. No obstante, recordó que "esto no es nuevo" y que en 2019 ya se modificó la Ley Hipotecaria para que los ciudadanos pudieran cambiarse "fácilmente" de una hipoteca de tipo variable a una de tipo fijo "sin ningún coste o a un coste muy bajo". "Eso ya lo hemos aprobado. A partir de un número años de hipoteca y con un coste bajo en los primeros años, los ciudadanos ya pueden cambiar su hipoteca de tipo variable a tipo fijo. Hay que ser consciente de que la mayoría de las hipotecas que se han suscrito en los últimos años son a tipo fijo y muchos ciudadanos las suscribieron hace años y ellos no se beneficiaron de la caída de los tipos de interés que hemos vivido", subrayó.

Calviño recordó también que el Gobierno ha trabajado con el sector bancario para tener un Código de Buenas Prácticas para restructurar deuda y "aplanar" los pagos mensuales a las personas que tengan dificultades. "Ahora lo que vamos a ver es si hace falta reforzar estos instrumentos para apoyar a las familias que puedan tener una dificultad", ha afirmado. En todo caso, la vicepresidenta insistió en que para afrontar los retos, sea el pago de la electricidad, de la calefacción en invierno, la vuelta al cole o el pago de la hipoteca, "lo mejor y más importante es seguir creando empleo y mejorando los salarios". De momento, el Gobierno ya ha dicho 'no' a la propuesta de Podemos de topar la subida de las hipotecas de tipo variable que pagan las familias más vulnerables.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo esta semana que "los topes a las hipotecas" que proponen desde Unidas Podemos "no están permitidos" en "el tratado de la Unión Europea", aunque ha asegurado que comparte el "análisis" de su socio de coalición. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha argumentado que el planteamiento de los 'morados' "no es ajustado al marco jurídico" y puede traer "dificultades" para los ciudadanos con hipotecas a tipo fijo. "Siempre las medidas que tenemos que plantear tienen que ser medidas justas, que no penalicen a una parte frente a otra, y eso significa que hay que hacer un estudio detallado de qué manera y cómo se les puede pedir a los bancos que ayuden ante un incremento de las hipotecas que ya habíamos anticipado. De ahí el impuesto a la banca", señaló hace unos días.