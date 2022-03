Huelga de transporte: Zara, Danone, Heineken... sufren el desabastecimiento

"Es insostenible". Son las palabras de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) que este martes ha asegurado que la situación de la huelga de transportes -que ya va camino de concluir su noveno día de paros sin avances significativos en la negociación con el Gobierno- está haciendo "realidad" la carencia de determinados productos en los establecimientos mayoristas y minoristas y en el canal horeca. Especialmente, faltan aquellos alimentos de carácter perecedero como la leche, aceites, huevos, harina, azúcar, fruta, verduras y hortalizas, carne y pescado.

En datos contantes y sonantes, la Junta cifra ya "en más de 600 millones" las pérdidas para la cadena alimentaria andaluza. La andaluza no es la única comunidad, cuya logística ya está en un brete por la huelga. De hecho, no son pocas las grandes empresas que ya han alertado del desabastecimiento.

Danone, Heineken, Inditex...

Durante el día de hoy, los casos más sonados han sido los de Danone, Heineken y Lactalis (Puleva y Lauki), que ya han advertido de que -si no se llega a un acuerdo- en las próximas horas podrán interrumpir su producción de lácteos, cerveza y agua mineral. También Inditex ha avisado en las últimas horas que el paro de transportistas supondrá un retraso en la entrega de sus pedidos. Esto implica a las tiendas de Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home.

"La situación va a ser muy complicada"

La situación es tal que el propio titular de Agricultura, Luis Planas, no ha ocultado su preocupación al hablar de los suministros alimentarios: "O intentamos tender puentes o la situación va a ser muy complicada". En este sentido, hacía hincapié en una entrevista en 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser en lo imprescindible que es llegar a un consenso para paliar la difícil situación internacional.

A planas le preocupa que la crisis internacional no pueda garantizar el suministro en España, y ha desvelado en la SER que las compras han aumentado en España, algo que impacta de lleno en las empresas.

El sector de frutas y verduras también en alerta

En las últimas horas, el sector de las frutas y verduras también se ha sumado a alertar por las consecuencias de la huelga. Los productores y exportadores de frutas y hortalizas temen que el paro pueda tener un "impacto muy grave" en su actividad si no hay corredores seguros para el tránsito por carretera, después del anuncio de patronales como Fenadismer de sumarse al paro.

Así lo ha apuntado a Efe el director general de la federación hortofrutícola Fepex, José María Pozancos, quien ha resaltado que marzo es uno de los principales meses de producción y exportación de este sector, sobre todo de fresa y frutos rojos, pero también de tomate, pimiento o lechuga.

Se suman a la manifestación taxis, ambulancias y buses

En las últimas horas, el colectivo del transporte de viajeros por carretera también se ha sumado a las protestas que están protagonizando otros sectores relacionados con el encarecimiento energético y de las materias primas. Taxistas y conductores de vehículos de alquiler, ambulancias y autobuses de transporte no regular también se manifestarán el próximo domingo en Madrid en protesta por el alza de los precios de la energía.

Así lo ha anunciado este martes el departamento de viajeros del Comité Nacional de Transportes por Carretera (CNTC), que convoca la manifestación con independencia de lo que mañana ocurra en la reunión que mantendrán con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para "trasladarle la crítica situación que atraviesa el sector por la subida exponencial de los precios de la energía".

Que se eviten los disturbios

La novena jornada de paros convocados por la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte, la cual no asistió a la reunión con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, donde concedió ayudas directas por 500 millones para combustibles profesionales, ha avocado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a pedir este martes a los transportistas que concilien su derecho a la libertad de expresión con el de no generar disturbios ni dificultar los derechos de los demás. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ribera ha respondido así a la pregunta de qué falla en España para que haya un paro de transportistas que no se está produciendo en otros países cercanos a los que también influye la crisis energética que ha traído la invasión rusa de Ucrania.

Según la vicepresidenta cuarta del Ejecutivo, al Gobierno le preocupa el encontrar soluciones a los problemas del sector, que, ha recordado, tuvieron un peso "tan importante" durante los momentos más difíciles de la Covid. Debido a que los precios de los combustibles para uso profesional cuentan con un sistema específico, es por lo que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, está buscando una solución en la mesa de diálogo que está abierta, ha indicado Ribera.