La ministra accede a reunirse con los transportistas que convocaron el paro

Habrá reunión entre ministra y convocantes del paro

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se reunirá finalmente esta tarde con los pequeños transportistas que llevan ya casi dos semanas parados, y que hoy están concentrados ante las puertas de ese Ministerio reclamando ser atendidos por ella en persona.

La Plataforma para la Defensa del Transporte por Carretera que agrupa a estos transportistas se había propuesto no desconvocar el paro indefinido que está poniendo contra las cuerdas a la cadena de suministro a nivel nacional hasta que la ministra no los recibiera.

Siguen insatisfechos. Van a ir hasta el final. A la entidad convocante del paro de los transportistas de mercancías por carretera no le valen las medidas recogidas en el acuerdo suscrito por el Gobierno y otras asociaciones del sector, y ha exigido al Ejecutivo que pida perdón después de haberles criminalizado.

"Nos tienen que pedir perdón, nos han estado criminalizando (...) Es necesario que nos vea ya, esto no se puede dilatar en el tiempo, mientras no negociemos con el Ministerio no habrá ningún tipo de arreglo", ha subrayado el presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, a su llegada a la manifestación organizada este viernes por la entidad en Madrid.

Tensión hasta el final

Tras más de doce horas de reunión, con continuos 'tiras y aflojas' por parte del Comité Nacional del Transporte y el Gobierno, se alcanzó sobre las tres de la madrugada un acuerdo que no contempla las principales medidas que pide la Plataforma (la que ha convocado esta protesta que ha puesto en jaque al sector logístico del país). La ministra de Transportes anunció "un paquete de ayudas de más de 1.000 millones de euros. Habrá una ayuda directa de 20 céntimos por litro (el Gobierno pagará 15 y las energéticas 5). Además, se anuncia ayudas directas de 450 millones para el transporte (1.200 euros por camión) y se amplía la devolución de los créditos ICO de entre 8 a 10 años".

"Tienen que pedir perdón al camionero y respetarnos. Hay que empezar por ahí y luego negociamos". Así de contundente era el presidente de la Plataforma por la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, a las puertas del ministerio de Transportes, asegurando que continuarán con los paros. El acuerdo alcanzado por el Gobierno con otras plataformas contempla rebajas de los carburantes en 20 céntimos el litro y unas ayudas totales de más de 1.000 millones para el sector. El sector más crítico lo tacha de "migajas" y "limosna". Hernández insiste en que son "la voz del problema y si no estamos en las negociaciones no hay acuerdo" asegurando que por ahora no tienen ninguna llamada desde el Gobierno. Minutos antes la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, no descartaba mantener una reunión con ellos y asegura que no hay motivos para seguir con el paro porque el acuerdo es "histórico".