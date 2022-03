Huelga de transporte: en qué punto está y cómo afecta al desabastecimiento

España se encamina ya al que es el noveno día de la huelga de transporte y las consecuencias cada vez se tornan más preocupantes. La última, por ejemplo, anunciada a primera hora de esta misma mañana: Danone ha alertado que cerrará fábricas y no repartirá yogures de forma inminente si no se llega a un pacto. No ha sido la única. Heineken España también ha manifestado este martes su "gran preocupación" por el impacto de los parones, que puede frenar su servicio en bares y supermercados. Estas son las dos últimas, pero la lista de sectores afectados por el desabastecimiento no es precisamente corta: el lácteo, las gasolineras, el cárnico, plástico, la siderurgia, química, metalurgia y hasta, incluso, el agua potable.

Primer encuentro y bonificación de 500 millones

Este pasado lunes, las ministras de Asuntos Económicos, Hacienda y Transportes se reunieron con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) para estudiar la situación del sector. Se trataba, pues, del primer encuentro, tras una semana de huelga y con varios sectores, sobre todo, alimenticios, en un brete. Otro ejemplo más: la huelga también ha puesto en riesgo las comidas en los colegios y hospitales.

Eso sí, pese al primer acercamiento, las posturas aún permanecen bien alejadas. La CNTC ya avisó de que mantendría el paro indefinido, pese a la ayuda de 500 millones de euros para compensar el alza del precio de los carburantes que el Gobierno había puesto encima de la mesa para tratar de subsanar la situación.

Se trata de una bonificación a la que el Ejecutivo dio luz verde a última hora de ayer. En concreto, la principal medida acordada será la aplicación de mayores bonificaciones por medio del denominado 'gasóleo profesional', que es la bonificación fiscal que el sector del transporte puede aplicar al impuesto de hidrocarburos. Aunque el Gobierno y las organizaciones empresariales han acordado volver a reunirse el próximo viernes para especificar la nueva cuantía de esa bonificación, Sánchez ha estimado que su alcance será de 500 millones de euros.

Medidas "más concretas"

"Mientras (el Ministerio de Transportes) no se siente, no negocie, no acuerde y firme con Plataforma, esto no va a cesar: lo ha de tener por seguro", dijo tras el encuentro, el presidente de esa organización, Manuel Hernández.

Según el comunicado emitido por las federaciones nacionales de transportistas, la "falta de concreción de las medidas por parte del Gobierno, no permite por el momento reanudar la actividad del transporte de mercancías por carretera, hasta tanto no sean detalladas las medidas urgentes y efectivas que requieren los transportistas para poder salir de la ruina en que se encuentran en la actualidad".

El Gobierno aumenta los tiempos de conducción...

La situación es tal que ha hecho que el Gobierno modifique "temporalmente" al alza los límites de conducción, así como que se disminuyan los de descanso en las operaciones de transporte de mercancías en todo el territorio nacional.

Según una resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estas excepciones al cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías estarán vigentes desde el pasado día 17 hasta el próximo domingo, 27 de marzo.

... Y pide un voto de confianza a los transportistas

Este mismo martes, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha pedido "un voto de confianza" a los transportistas porque, según ha argumentado, las medidas en las que trabaja el Ejecutivo para ayudar al sector ante al alza de los carburantes serán "efectivas" y se concretarán "en los próximos días".

"Somos muy conscientes de las reclamaciones del sector y, en concreto, de los autónomos. Las medidas que se van a aplicar están muy pensadas en ellos y, por tanto, yo les pido un voto de confianza. Esas medidas van a ser efectivas y las concretaremos en los próximos días. No se ha realizado esa concreción porque queremos plantear un conjunto de medidas que sean más integrales", ha explicado Sánchez en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press.

Qué ayudas han aprobado Francia, Portugal e Italia

El plan lanzado por el Gobierno francés para paliar a los transportistas la subida de los combustibles, en el que se ha inspirado el Ejecutivo español, está dotado con 400 millones de euros y beneficiará a unos 520.000 vehículos.

Esos 400 millones reforzarán la tesorería de las empresas en función de un baremo por el que cada autocar recibirá 1.000 euros y los camiones, según el tonelaje, entre 400 euros para los de menos de 7,5 toneladas y 1.300 para los articulados con remolque. Ese dispositivo se suma a otro anunciado también este mes que supondrá una rebaja en las gasolineras de 0,15 euros por litro de carburante para todos los consumidores particulares o profesionales a partir del 1 de abril y durante cuatro meses.

Por su parte, desde Italia se aprobó también el viernes pasado un decreto que reducirá en 0,25 euros los impuestos especiales en el precio del litro de gasolina y del gasóleo para paliar la escalada de la energía. El texto, aprobado por unanimidad por el Consejo de Ministros y que incluye otras ayudas por valor de 4.400 millones de euros, prevé una reducción de 0,25 euros en estos carburantes durante un mes, hasta el 30 de abril.

Mientras, en Portugal, el Ejecutivo ha alcanzado un acuerdo con las asociaciones de transportistas que incluye una bonificación de hasta 0,30 euros por litro de gasóleo a los vehículos de transporte de hasta 35 toneladas, que se limita a los 0,20 euros por litro en el caso de los camiones de mayor tonelaje.