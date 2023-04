Podemos busca el apoyo de sus socios para limitar al 2% el número de pisos turísticos

Unidas Podemos propondrá a los socios del bloque de investidura incorporar a la ley de vivienda antes de que se vote el jueves en el Congreso un tope para la cantidad de pisos de alquiler turístico en las zonas tensionadas de grandes ciudades del 2% del número de habitantes en esa área. El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández ha explicado este lunes en una rueda de prensa que se lo trasladarán a los grupos parlamentarios para intentar "buscar la fórmula jurídica" de incorporar ese tope a la ley antes de su aprobación el jueves.

Como ya adelantó La Información, la Ley de Vivienda no ha entrado a regular los alquileres turísticos, a pesar de que varias de las formaciones que componen el Grupo Plural (Más País, el Bloque Nacionalista Gallego y Compromís) habían planteado enmiendas en este sentido, al igual que el Grupo Confederal de Unidas Podemos y EH Bildu.

Estas formaciones políticas entendieron a comienzos de 2022 que era un error que el Ejecutivo no hubiese reparado en ese tipo de alquiler en la redacción del proyecto de ley y coincidían en tres aspectos: las administraciones competentes debían impulsar políticas orientadas a ordenar el arrendamiento turístico de viviendas, se tenía que reforzar la inspección de las licencias turísticas y se tenía que establecer un límite por el que la oferta turística en este tipo de alojamientos no pudiera exceder el 2% de la población local, con el objetivo de que los vecinos no se vieran desplazados.

Actuación ante las ocupaciones

Sin embargo, fuentes parlamentarias señalan que esta materia no se ha llegado a negociar en serio por las resistencias del grupo mayoritario en el Gobierno, el PSOE. Ahora, Unidas Podemos recupera la propuesta que se concretará en una zona de 10.000 habitantes con fuertes alzas de los precios del alquiler, solo tendrían que permitirse 200 plazas de alquiler turístico, según el ejemplo puesto por Fernández, quien cree que, si no, los grandes tenedores de vivienda y fondos buitre podrían "evitar" cumplir con la regulación en las zonas tensionadas, "sacando viviendas del mercado para dedicarlas al alquiler turístico".

Preguntado sobre si negocian con socialistas una regulación de la ocupación de viviendas, Fernández ha contestado que esos casos son "muy puntuales", mientras que la dificultad de acceso a una vivienda sí atañe a millones de personas.

El ordenamiento jurídico vigente ya contempla la actuación ante las ocupaciones, ha añadido Fernández, y ha afirmado que "la derecha y la ultraderecha quieren instalar el marco de que la ocupación es un problema" para crear alarma social, pero "es una falacia, algo falso, una enorme mentira, un bulo".