La UE pone en marcha el fondo SURE: solo falta la 'luz verde' de los miembros.

La Unión Europea ha completado este martes el procedimiento para poner en marcha oficialmente el fondo europeo contra el desempleo, conocido como SURE, por lo que el desembolso de las ayudas a países como España está ahora pendiente únicamente del visto bueno de los Estados miembros.

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha escrito una marta al ministro de Finanzas de Alemania, Olaf Scholz, para informarle como presidente de turno del Ecofin de que todos los países han firmado ya las garantías nacionales necesarias, que en conjunto ascienden al 25% de los 100.000 millones de euros que Bruselas podrá prestar con cargo a este fondo.

"Todos los Estados miembros han contribuido al SURE aportando los avales bilaterales de acuerdo con sus respectivos procesos nacionales. Todos los Acuerdos de Garantía firmados entre los Estados miembros y la Comisión han entrado ya en vigor", ha informado el italiano al alemán. El SURE no podía entrar en funcionamiento hasta haber completado este paso formal: con los avales de los socios comunitarios, Bruselas ya puede acudir a los mercados financieros para captar los fondos que posteriormente prestará a los gobiernos europeos.

Pero antes de que este dinero llegue a las capitales, el Consejo de la UE (los países) debe dar 'luz verde' a las ayuda que propuso la Comisión Europea para cada país que ha solicitado la ayuda de este nuevo instrumento comunitario. En el caso de España, el Ejecutivo comunitario ha planteado conceder un total de 21.300 millones de euros para financiar parte del gasto incurrido para pagar ERTE en el marco de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

En total, dieciséis países de la UE han solicitado acceso al fondo SURE y la Comisión ha propuesto concederles 87.300 millones de euros en conjunto, por lo que todavía quedaría un margen hasta los 100.000 millones que puede prestar. En todo caso, las decisiones del Consejo que abran en las próximas fechas la puerta al pago de las ayudas figurarán -además del importe exacto del préstamo- cuestiones como el vencimiento medio máximo, la fórmula para calcular el tipo de interés, el número máximo de plazos o el periodo de disponibilidad de las ayudas.