UPN exige a sus diputados 'díscolos' que renuncien a sus actas en el Congreso. 

La dirección de UPN ha pedido este jueves a sus dos diputados en el Congreso, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que entreguen sus actas de diputado después de que hayan rechazado la convalidación de la nueva reforma laboral. "Sergio Sayas y Carlos García Adanero han tomado la decisión en contra de la decisión de los órganos del partido", han señalado desde la dirección regionalista, que ha añadido que "se ha tomado también engañándonos, como demuestra que han manifestado previamente de manera pública que iban a aceptar la disciplina de voto para después no hacerlo".

Asimismo, la dirección ha afirmado en un comunicado que "hemos podido constatar que los dos diputados sí que han advertido del sentido final de su voto a otras formaciones políticas, que han sido conocedoras del mismo, mientras la dirección de UPN desconocía este extremo". Desde la formación regionalista se ha pedido también disculpas al PSOE y al PSN: "Lo que ha sucedido hoy no representa a UPN, un partido de palabra, de valores y de principios, que cumple sus acuerdos. Entre esos valores y principios no se encuentra no cumplir la palabra dada".

Finalmente, ha manifestado que "la deslealtad con los votantes, afiliados y órganos del partido es absoluta e inaceptable, por lo que pedimos a los dos representantes de UPN en el Congreso que entreguen su acta de diputado inmediatamente". A este respecto, el alcalde de Pamplona y vicepresidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Enrique Maya, ha sido más tajante y ha advertido de que el voto en contra a la reforma laboral que han emitido finalmente los dos diputados con los que cuenta la formación en el Congreso "tendrá consecuencias".

La reforma laboral ha salido adelante pese a los votos en contra de los dos diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, ya que un parlamentario del PP ha votado por error a favor de la norma, que finalmente ha sido aprobada por un voto de diferencia (175 síes frente a 174 noes). Los dos diputados se han saltado la disciplina de la dirección de su partido, que había acordado apoyar dicha norma, aunque Sayas no teme que puedan recibir sanciones por ello. "En ningún momento hemos incumplido el mandato del Comité Ejecutivo, hemos cumplido a rajatabla los estatutos de UPN", ha declarado a los medios tras la votación.

Al respecto, ha dicho que el acuerdo de la dirección de UPN fue defender en la votación de la reforma laboral "una cuestión importante para Navarra que en ningún momento ha sido explicada por la dirección". "Entiendo perfectamente bien su tremendo enfado, y yo también lo estoy. El compromiso político de la dirección del partido era apoyar esa reforma laboral", le ha dicho a la portavoz del PSN, Maite Esporrín. Precisamente en este pleno municipal el grupo socialista se había comprometido a sacar adelante modificaciones presupuestarias y a no reprobar al alcalde en virtud del compromiso adquirido con UPN para que sus diputados refrendaran la nueva normativa.

Los socialistas han retirado la iniciativa de reprobación del alcalde que habían presentado y tenían previsto votar en contra de las presentadas por EH Bildu y Geroa Bai, pero a la vista de lo sucedido las han respaldado, por lo que finalmente Enrique Maya ha sido reprobado por sus afirmaciones "xenófobas" en relación con la comisión de delitos por parte de menores no acompañados. Por su parte, en el Congreso Sayas, uno de los diputados díscolos, ha explicado que tanto él como su compañero Carlos García Adanero tomaron la decisión de votar en contra de la reforma laboral de forma "coordinada" e "independiente", ya que asegura que no han hablado con el PP ni han informado al presidente de UPN, Javier Esparza.

"Exactamente igual que Esparza no nos llamó para pedirnos, para indicarnos, para consultarnos ni para informarnos, nosotros tampoco hemos informado de esta decisión", ha añadido. Sayas asegura además que ni él ni García Adanero han cambiado de postura, pese a que habían confirmado a los medios antes de la votación en varias ocasiones que no romperían con la disciplina de voto, por lo que apoyarían la reforma laboral.