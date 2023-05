Las urnas aumentan la presión sobre Sánchez para un 'Pacto Nacional del Agua'

La sequía tuvo un repentino protagonismo al inicio de esta campaña, tras la aprobación en vísperas de un decreto atisequía con ayudas directas, rebajas fiscales, construcción urgente de infraestructuras y reducción de peonadas por un montante total de 2.190 millones de euros. Una lluvia de millones de euros al campo, que aún no se sabe si tendrá soporte europeo, y que parece haber caído en tierra baldía: el PSOE ha perdido frente a la suma de PP y VOX , que si pactan, accederán a los gobiernos de Aragón y Valencia. Junto a la continuidad de los populares en Murcia tiñe de 'azul' un mapa con el que tendrá que lidiar la responsable de las políticas hídricas del Gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Tampoco ayuda que el único socilista con peso en la 'zona cero' de la 'guerra del agua' (tras un recuento trepidante), Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), sea el barón más díscolo y, a veces, vaya por libre en esta materia.

En política de agua, PP y PSOE acudían al 28-M sin visos de acuerdo y con visiones diferentes. La lucha contra el cambio climático frente a un 'Pacto Nacional del Agua'. En concreto, los socialistas reunían sus políticas hídricas bajo el significativo epígrafe 'La acción de las comunidades autónomas en la lucha contra el cambio climático', con propuestas como la aprobación de leyes integrales del Ciclo Urbano del Agua, la elaboración de planes de adaptación del agua ante el cambio climático, el fomento de la participación ciudadana en la gestión hídrica, así como el desarrollo del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua, entre otras.

Mientras que para los populares, en materia de agua, su bandera ha sido el 'Pacto Nacional del Agua' , que sería fruto del acuerdo entre las comunidades autónomas y los actores implicados (regantes, grupos ecologistas...), "con la vocación de aportar soluciones en todo el territorio nacional" y la creación de una autoridad supraautonómica. Otras propuestas populares pasaban por la elaboración de planes de gestión de riesgos (inundaciones) a nivel autonómico y municipal; así como seguir con la modernización de regadíos.

Tajo-Segura, el trasvase de la discordia

Si hay una política hídrica que genera choques cíclicos entre comunidades autónomas independientemente del signo político es el trasvase Tajo - Segura. El último episodio fue a propósito de los caudales ecológicos y enfrentó al hasta ahora presidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig (PSOE) con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera y el presidente de Castilla - La Mancha, Emiliano García- Page, ambos también socialistas. Pero en otras ocasiones las diferencias han implicado también al máximo responsable de Murcia, en manos de los populares desde 1995. El motivo detrás de esta 'mini guerra civil' entre socialistas está en la decisión del ministerio de Ribera de que el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez (Comunidad de Madrid) se eleve de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de este año y pase a ocho en 2026, y se eleve hasta los 8,65 metros cúbicos en 2027.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés Del Campo, recuerda que "hay más de 35 trasvases que funcionan principalmente para el abastecimiento y el regadío, que han ido bien". Sin embargo, no duda en hablar de "politización total" y de "problemas entre comunidades autónomas". En su opinón, en el caso del Tajo, han prevalecido "los criterios políticos no técnicos" y lamenta que tras 24 años de funcionamiento, no se hayan cálculado los caudales ecologicos desde un punto de vista técnico y exige alcanzar "un equilibrio".

En cualquier caso, Del Campo, exige que "el agua se mantenga al margen de la política, que se considere el bien común a la hora de la distribución y no el interés localista y político". A su juicio, es "imprescindible" un pacto hidrológico nacional que lleve el agua a donde sea necesaria. En este sentido, considera "una herramienta vital contra la sequía esa cesión temporal del uso de agua entre agricultores, que ya lo permite la Ley" y lamenta que, a pesar de las lluvias recientes, muchos agricultores se encuentren ante un dilema perverso: salvar los frutales o los cultivos perennes, los árboles, en detrimento de las producciones anuales.

Las danas, un alivio

Para Del Campo, las últimas danas, llegan tarde pero son bievenidas porque pueden salvar algunos cultivos como los de verano, los girasoles y lo importante es que nos permite paralizar riegos y podemos aguantar otros 15 días, de tal manera, que se alarga la campaña y se completan los ciclos". De cualquier modo, para el representante de los regantes españoles se trata de "un respiro importante" y "un buen riego" si no se reproducen en los próximos días temperaturas excesivamente elevadas. "En este momento a todos les viene bien, sobre todo, a los cereales que están a punto de germinar", concluye Del Campo quien cree que el mejor escenario es la continuidad de las lluvias.