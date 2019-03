Valerio encarece los viernes sociales con un plan para los parados más vulnerables

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha indicado que en los próximos días el Gobierno podría aprobar un plan para ayudar a los desempleados de larga duración, especialmente a los que "tienen problemas de inserción o de reinserción en el mercado de trabajo" por su mayor edad, con bonificaciones para su contratación y "un plus de apoyo en el caso de que sean mujeres".

La ministra ya adelantó que el Gobierno aprobaría el plan para parados de larga duración aunque finalmente no salieran adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019. Así ha sucedido, de hecho, con el Plan de Retorno 'Un país para volver', que incluye 50 medidas para facilitar la vuelta de los emigrantes españoles y cuenta con un presupuesto de 24 millones de euros para 2019 y 2020, y con otras medidas laborales, entre ellas la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, que suponen un impacto presupuestario total de unos 1.611,44 millones de euros.

La titular de la cartera de empleo insiste así en impulsar antes de las elecciones algunas de las medidas que se han quedado en el cajón con el adelanto de la convocatoria electoral. Y lo hace a pesar de las críticas que le han llovido al Gobierno desde la oposición por "utilizar" de manera electoralista el Consejo de Ministros (donde han visto la luz varias medidas sociales desde que se disolvieron las Cortes) e incluso desde el Banco de España, que ha advertido de que la corrección del déficit será menor debido al impacto de estas medidas que elevan el gasto en exceso, en ausencia de nuevas fuentes de ingresos tras el fracaso de los PGE.

Con todo, Valerio ha asegurado que este plan todavía tiene que pasar por la comisión de secretarios y subsecretarios y por la Comisión de Asuntos Económicos del Gobierno antes de que se apruebe en Consejo de Ministros. No obstante, ha dejado claro que uno de los objetivos principales del Ejecutivo es apoyar de una manera "muy personalizada" con itinerarios de inserción para parados de larga duración, "tengan la edad que tengan".

En esta línea, la ministra ha señalado que, como ya hay un plan de empleo joven, la acción del Gobierno hará especial hincapié en las personas mayores de 30 años que tengan problemas de reinserción en el mercado de trabajo. Así, ha recordado que en el último real decreto de medidas sociales ya se aprobaron bonificaciones a la contratación de parados de larga duración.

No tocará la reforma laboral

Por otro lado, la ministra, que ha visitado este lunes el Centro de Innovación para la Formación Profesional en Aragón (CIFPA),se ha referido a la reforma laboral para aseverar tajante que "el Gobierno no va a llevar ni a aprobar en el Consejo de Ministros ningún real decreto ley que, de manera unilateral, derogue los aspectos más lesivos de la reforma laboral".

Ha recordado las últimas medidas para paliar los efectos de la precariedad laboral, como la regulación del registro de jornada, para evitar los contratos fraudulentos a tiempo parcial y las horas extraordinarias que no se cobran ni cotizan o el plan director por un trabajo digno, pero al no disponer del apoyo suficiente en la Diputación Permanente del Congreso no se abordarán otros aspectos "lesivos" del texto como la primacía del convenio del sector frente al de la empresa o la ultraactividad.

Además, ha confiado en que estos aspectos, y un futuro acuerdo en materia de pensiones, se puedan alcanzar tras las elecciones. "Lo intentaremos en la siguiente oportunidad. El Gobierno apuesta por un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, adecuado a los tiempos actuales, a la economía actual y a las relaciones laborales en el siglo XXI".

Valerio ha destacado que, aunque ha habido "acuerdos y desacuerdos" con los agentes sociales, también se han promovido grupos de trabajo para combatir la economía sumergida, favorecer la igualdad, impulsar los contratos de relevo y las jubilaciones parciales para que exista una renovación generacional en el sector de la automoción y en la industria manufacturera.