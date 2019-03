Valerio explota contra Granado: "Opina en alto y no se da cuenta dónde está"

"Opina en alto, va a conferencias, a charlas, él opina, opina... y a veces no se da cuenta de que forma parte de un Gobierno. Sabe mucho, es un buen técnico de la Seguridad Social... y de vez en cuando tengo que ir yo aclarando algunas cuestiones. Desde luego el Gobierno no tiene ninguna intención de modificar las pensiones de viudedad, salvo para seguir subiendo las pensiones, sobre todo las más bajas, de viudedad". Son las palabras de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, contestando a las declaraciones del martes de su número dos, Octavio Granado, sobre las pensiones de viudedad. Ha sido en una breve intervención en Guadalajara y esta vez no ha tirado de la diplomacia de otras ocasiones.

Porque los distintos pareceres en el Departamento de Trabajo entre sus dos máximos responsables se han repetido a lo largo de la breve legislatura de nueve meses. La más llamativa fue a finales de 2018, cuando se debatía la forma de actualizar la cuantía de las pensiones. Mientras que Gobierno socialista y Podemos cerraban flecos para vincularla solo al IPC (como exigía la formación morada y apoyaba el Grupo Socialista), el secretario de Estado de la Seguridad Social comenzó a defender en público un sistema que fuera más allá de ese baremo.

También en aquellos días de cierre de ejercicio, Granado repitió de una manera muy gráfica y hasta en dos ocasiones un deseo que no gustó nada a su máxima responsable, cuando señaló que estaban "rezando" para que no se desviase mucho la inflación y se encareciera así el sobrecoste a pagar a los pensionistas. En ambos casos, Granado matizó sus declaraciones para aclarar que no era una persona religiosa.

Ahora, las pensiones vuelven a centrar el debate y Valerio ha asegurado este miércoles que el Gobierno "no tiene ninguna intención de modificar las pensiones de viudedad, salvo para seguir subiendo las más bajas". "Rectifico totalmente. No hay idea de que el Gobierno vaya a modificar en absoluto las pensiones de viudedad. Si acaso lo que nos tenemos que plantear es, como la pensión media de viudedad es un poquito más de 700 euros, seguir en la senda de subir un poquito más las mínimas", ha explicado.

En declaraciones a la prensa en Guadalajara, la ministra ha insistido en que, ante cualquier cambio que se tenga que realizar en el sistema público de pensiones, el PSOE apostará por garantizar su sostenibilidad social, es decir, que, "como poco", las pensiones suban con el IPC, así como su sostenibilidad financiera.

"El Gobierno y el PSOE tienen muy claro que esto se tiene que hacer respetando lo que diga el Pacto de Toledo y el diálogo social", ha añadido Valerio, que se ha mostrado en contra de acometer reformas unilaterales en el sistema, pues suelen tener una "vida muy corta".