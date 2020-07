Un vecino utiliza mi tierra de labranza para acceder a su parcela, ¿es legal?

Estoy interesado en adquirir una tierra de labranza en el pueblo de mis padres y ya casi he llegado a un acuerdo con el propietario. Hace unos días pude ver cómo el propietario de otra tierra cercana accedía con su tractor a su propiedad a través de esta tierra –de hecho, hay una rodada hecha en todo el lateral-. El propietario me dice que eso no lo puedo impedir porque es el acceso natural y único a esa propiedad. ¿Es esto posible?