Las ventajas de hacer la Renta aunque no estés obligado a presentarla este año

El plazo de la Campaña de la Renta 2021 comienza el próximo 6 de abril y muchos contribuyentes tendrán que realizar su borrador para ponerse al día con el fisco. Aunque por lo general hay ciertos requisitos para adherirse a la obligación fiscal, algunos expertos consideran que quienes no están forzados por ley a presentarle podrían recibir ciertos beneficios extra. Además, este año presenta algunas novedades como el aumento de dos puntos del tipo estatal que grava las rentas del trabajo de más de 300.000 euros, hasta el 47%, o la reducción en las desgravaciones de planes de pensiones privados individuales a 2.000 euros como aportación máxima.

Según la normativa de la Agencia Tributaria, todos los trabajadores con residencia legal en España y que hayan recibido ingresos por rendimientos de trabajo, capital mobiliario, ganancias patrimoniales, rentas inmobiliaria, rendimientos de letras del tesoro o que hayan recibido subvenciones y ayudas deben presentar el IRPF. Además, aquellos que hayan superado los 22.000 euros brutos anuales con un solo pagador también tendrán que realizar la declaración. Este límite disminuye cuando hay dos o más pagadores, quedándose en 14.000 euros y que, por orden de cuantía, no superen los 1.500 euros. Asimismo, es posible iniciar el trámite incluso si no cumples con las condiciones.

Consultar el borrador

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierten a los contribuyentes que presentar la declaración de la Renta sin estar obligado, puede conllevar ciertos beneficios fiscales. La asesoría fiscal JRA Economistas señalan que en muchos casos las personas que han tributado por el IRPF pueden tener ventajas, tanto por la retención en sus nóminas como por derecho a deducciones, alquileres de vivienda y otras reducciones autonómicas.

Estos son algunos de los casos donde es conveniente hacer las cuentas con Hacienda, ya que si sale a devolver, recibirás un dinero extra que te permitirá ahorrar o podrás usar según tus necesidades. Para poder consultar el borrador sin necesidad de presentar la declaración, es posible hacerlo desde el simulador de Hacienda. En apenas unos minutos podrás saber el resultado estimado y verificar qué te conviene hacer. Si la declaración sale a devolver y no la presentas, la Agencia Tributaria se quedará con el dinero. Revisar el borrador no significa presentarlo, por ello es importante poner atención a este proceso para no cometer errores.