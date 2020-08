El verano no logra recuperar ni la mitad de las empresas perdidas desde marzo

La tan ansiada recuperación que el verano tras el confinamiento iba a traer sigue siendo solo una realidad a medias. Hay un efecto rebote en las cifras económicas, al pasar de cierre casi total a una actividad más o menos normal, pero no es suficiente. Todos los indicadores se van frenando según pasan los meses y el número de empresas inscritas en la Seguridad Social no es una excepción: al cierre de julio se situó en 1.282.346, lo que supone que hasta ese momento se había recuperado más de la mitad de las que llegaron a perderse en el peor momento de la pandemia. Pero también hay vaso medio vacío: la mitad aún no ha regresado pese a estar en temporada históricamente alta de la economía nacional.

La estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social refleja que al cierre de julio había en España 1.282.346 empresas activas, un 3,2% (42.081) menos que en febrero, antes de que se desatara la pandemia, y un 3,5% menos que en julio de 2019. Todas estas empresas, claro está, se consideran activas pese a que, por ejemplo, muchas de ellas se encuentren en situaciones de expedientes de regulación de empleo temporales y con las puertas cerradas (como ocurre con mucho comercio al por menor y turismo).

Sin embargo, desde la declaración del estado de alarma hay dos tendencias dispares: inicialmente se registró una caída, con un mínimo de 1.233.187 empresas inscritas en abril (91.240 menos que en febrero), y después una recuperación progresiva durante los meses de mayo (con 26.230 empresas inscritas más), junio (13.922 más) y julio (9.007 más).

De esta manera, en los últimos tres meses se han recuperado 49.159 empresas, más de la mitad de las perdidas en los dos primeros meses.

Por sectores, los mayores descensos entre febrero y julio correspondieron a las empresas de educación (-22,6%) y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (-15,21%), si bien son dos ámbitos muy afectados por la estacionalidad, cuyo número de sociedades suele reducirse en el verano.

Así, si se comparan los datos con los de julio de 2019, la educación reduce en un 2,7% el número de empresas inscritas y la agricultura experimenta incluso un ligero repunte del 0,15%. Más significativos son los descensos interanuales en las empresas inscritas de actividades artísticas (-6,29%), hostelería (-4,69%) y comercio (-4,38%).