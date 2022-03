Las vidrieras en estado "crítico" por el paro de transportes y la guerra de Rusia.

La vidrieras viven una tormenta perfecta desde que la pandemia comenzó a remitir, con dificultades de producción a las que se han sumado el coste de la energía, la guerra en Ucrania y la huelga de transportistas, lo que pone en riesgo el abastecimiento de envases a más de 8.000 compañías de alimentación. Así lo ha explicado a Efe la secretaria general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Envases de Vidrio (Anfevi), Karen Davies, quien ha expresado que la situación es "crítica" y "un signo claro de declive de la competitividad de este sector en España".

En los peores momentos de la pandemia algunos hornos tuvieron que reducir su actividad, y ahora, cuando la situación sanitaria ha mejorado, dadas las peculiaridades de su proceso productivo, no han podido dar a basto para atender los picos de demanda de envases que han recibido de algunos sectores alimentarios, que también se han recuperado gracias a la reapertura del ocio y de la restauración. A estos problemas para abastecer a las compañías en la pospandemia se ha sumado un incremento en los costes de la energía, que se han disparado aún más con la guerra en Ucrania, y una huelga en el transporte de mercancías que impide tanto la correcta provisión de materias primas en los hornos vidrieros como suministrar de envases a marcas de alimentos y de bebidas.

El sector vinícola, el cervecero y el de los licores, que también fueron muy sensibles a los cierres en la pandemia y que tras la reapertura aumentaron su demanda, son algunos de los más perjudicados por estas dificultades para obtener envases de vidrio, según Davies. "Además de los problemas que causa a la propia industria vidriera, las más de 8.000 compañías españolas de alimentación que emplean envases de vidrio se verán en serias dificultades para hacer llegar sus productos a la distribución, hostelería y restauración o exportación", ha expresado la representante de Anfevi.

La industria vidriera no puede parar

La fabricación de vidrio se caracteriza por un proceso de producción continuo en el que una interrupción no programada provoca problemas técnicos, elevados costes de reparación de hasta 25 millones de euros, y la demora de hasta un año y medio a la hora de volver a retornar al régimen productivo, o incluso la imposibilidad de arrancar de nuevo a consecuencias de daños irreparables. Sin embargo, el riesgo de que la industria tenga que parar su actividad es elevado, tanto por la guerra en Ucrania como por la huelga de transporte, que ya desde la semana pasada obligó a algunas vidrieras a realizar cierres de líneas de producción y, si la situación no mejora, conllevará cierres de horno esta semana, ha asegurado Davies.

Por otro lado, el incremento del precio de la energía (principalmente gas natural) se ha multiplicado por dos desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania y, si antes suponía entre un 20 % y un 30 % de los costes de producción, ahora ha pasado a ser del 68,40 % y del 78,16 %. "Una situación totalmente insostenible para la industria. Si no ve revertido el coste de forma inmediata o si no se recibe ayudas para mitigar el sobrecoste, no tendrá más remedio que detener la producción para evitar pérdidas", ha asegurado Davies.

Problemas de abastecimiento

Desde el sector vinícola, el director general-secretario del Grupo Rioja, Iñigo Torres, ha manifestado a Efe que el poder contar con suministro de botellas de vidrio es uno de los principales problemas que están teniendo en estos momentos, sobre todo para los modelos especiales de envase.

"En modelos estándar hay botellas, aunque no es fácil, pero en modelos específicos o personalizados hay problemas, se tarda en servir el producto e incluso no te garantizan que te lo puedan servir", ha explicado. El director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez, ha dicho que lo que ha hecho la guerra es "agudizar" unos problemas que ya existían, y ha subrayado que el de los envases es solo uno más en un sector afectado también por el encarecimiento de la energía.

La crítica situación también está poniendo en peligro el auge y futuro de este material 100 % reciclable, apunta. Así, los problemas de la huelga de transporte están rompiendo también con la cadena de reciclado cortando el suministro de "calcín" (vidrio reciclado), que además de ser la materia prima principal es el elemento que ayuda a reducir el consumo energético. Además, el problema de desabastecimiento de envases de vidrio puede llevar a algunos segmentos de mercado a cambiar de material de envasado, "por uno que posiblemente sea menos favorable medioambientalmente" o no pueda ser reciclado, ha explicado Davies.