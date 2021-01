Tengo un inmueble en alquiler: ¿debo imputarlo como ingreso en la Renta?

PREGUNTA He leído en prensa que se había formulado una reclamación a Hacienda para no pagar imputación de rentas inmobiliarias durante el estado de alarma. ¿Se sabe cómo ha quedado este asunto?

El IRPF grava, entre otras (muchas) cosas, la capacidad económica puesta de manifiesto por ser titular de un inmueble o de un derecho real sobre un inmueble que no sea la vivienda habitual y del que no estemos obteniendo rendimientos vía su arrendamiento o dedicándolo a una actividad económica. Se trata, pues, de inmuebles a disposición de sus titulares como por ejemplo las denominadas “segundas viviendas”.

Dado que durante el estado de alarma se ha impedido a los ciudadanos desplazarse fuera de su lugar de domicilio habitual, especialmente durante el confinamiento, alguien se planteó si esa limitación no debía afectar al gravamen que soporta quien es dueño y tiene a su disposición, por ejemplo, una casa en la playa. Hacienda se ha apresurado a resolver la consulta en sentido negativo para el contribuyente, alegando que la norma que establece este gravamen no tiene en cuenta la utilización efectiva de la segunda vivienda, sino su disponibilidad a favor de su titular, y que la ley no atiende a circunstancias que puedan determinar la imposibilidad de utilización de la segunda vivienda. En consecuencia, Hacienda concluye que, durante el tiempo que haya estado vigente el estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID procede la imputación de rentas inmobiliarias. Pero bueno, es “solo” la opinión de Hacienda.

