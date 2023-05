La vivienda escala al quinto puesto entre los temas que preocupan a los españoles. 

El barómetro de mayo publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja un aumento del peso de la vivienda en la lista de temas que más preocupan a los españoles. Los ciudadanos encuestados por el instituto público han sostenido que la vivienda ocupa la quinta posición entre los problemas que más les afectan directamente. Apenas un 4,3% de los españoles apunta a que esta es su principal preocupación, un 3,9% le otorga una segunda posición y solo un 2,4% le concede el tercer puesto, lo que suma un 10,5%. Sin embargo, este resultado supone un incremento de ocho décimas respecto al mes anterior, en plena tramitación de la Ley de Vivienda en el Senado y tras los sucesivos anuncios de vivienda pública por parte del Gobierno.

Por el contrario, no hay modificaciones en las tres primeras posiciones: la crisis económica, la sanidad y el paro constituyen los principales dolores de cabeza de los ciudadanos por segundo mes consecutivo. Aunque cabe resaltar que la coyuntura de índole económica engloba el 43,6% de las respuestas, manteniendo el primer puesto. No obstante, al ser preguntados por los factores que afectan a la totalidad del país y no en concreto por su situación personal, los encuestados incorporan al pódium "los problemas políticos en general", algo especialmente significativo en plena campaña electoral.

La vivienda prometía ser uno de los temas clave en la campaña electoral de cara a los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo o este era el objetivo de los partidos posicionados en el espectro de la izquierda, incluidos los que componen el gobierno de coalición. Por ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, centró en la promoción de la vivienda pública los primeros anuncios con tinte electoral. A la promesa de 50.000 pisos para alquiler social de la SAREB, se ha añadido la construcción de otras tantas nuevas en terrenos de entidades públicas, por lo que el monto prometido ya supera las 100.000 viviendas. Además, paralelamente, el Ejecutivo ha lanzado un aval para cubrir el importe de la entrada de las hipotecas de jóvenes y familias con menores a cargo.