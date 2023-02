El 54% de los españoles disolvería la coalición con UP si no cambia el 'sí es sí'

Más de la mitad de los electores (un 53,8%) considera que el PSOE debería romper la coalición de Gobierno con Unidas Podemos si la formación morada no aprueba la reforma de la Ley del 'Solo sí es sí'. Es una de las principales conclusiones del Barómetro elaborado por DYM para La Información. realizada con un universo de 1.003 encuestados entre el 15 y el 19 de este mes de febrero. La encuesta revela, además, que esta tesis la manejan principalmente los votantes socialistas, dado que un 53,1% de los mismos daría por finiquitada la alianza entre ambas formaciones si la liderada por Ione Belarra no se pliega a los cambios en la ley que pretende aprobar el socio mayoritario. Solo un 14,2% de los electores de UP optaría por este escenario de ruptura.

Una amplia mayoría de españoles, el 76,7% de la población, opina que el acortamiento de las condenas que ha provocado la aplicación de la ley en vigor tendrá consecuencias electorales negativas para los partidos del Gobierno. Mientras, el 50,7% considera que la reforma se ha llevado a cabo para evitar esas consecuencias electorales negativas y solo la mitad de los electores de PSOE y UP opina que el principal motivo para dar luz verde al nuevo texto ha sido subsanar los errores contenidos en la ley.

El 43,5% de los encuestados reparte equitativamente entre ambas formaciones la responsabilidad de haber tenido que reformar el texto recién aprobado por el acortamiento que ha provocado la revisión de algunas condenas. Si bien, de forma general se atribuye un mayor grado de responsabilidad a UP que al PSOE.

Sumar y las elecciones generales

Sobre la plataforma Sumar, con la que la actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se plantea concurrir a las próximas elecciones generales, existe una preferencia entre los electores de izquierda. Un 26,1% de los españoles preferiría vota Sumar, mientras que un 8% se decantaría por un Podemos con Irene Montero al frente si las dos alternativas se presentasen a los comicios por separado.

Esta diferencia se acentúa entre el electorado progresista (de centro e izquierda), que daría una mayor apoyo a Sumar. Entre los propios votantes de UP, el 47,7% votaría Sumar antes que a Podemos. Los votantes socialistas y de centroizquierda consideran que el programa de Sumar es más próximo al del partido liderado por Pedro Sánchez.

En lo que tiene que ver con la valoración de la actuación del Gobierno de España, esta aumenta hasta el 4,1, en una escala de 0 a 10, situándose en línea con la obtenida en los meses de septiembre y octubre. Los votantes de PSOE y UP son los que mejor valoran la actuación del Gobierno de España, con 6,0 y 5,4 puntos, respectivamente, si bien su percepción ha empeorado algo en relación a la oleada previa.

En lo que tiene que ver con la valoración de los líderes políticos, todos suspenden, posicionándose Yolanda Díaz (4,1), Alberto Núñez Feijóo (4,1) e Isabel Díaz Ayuso (4,0) como los mejor valorados. A continuación, se encuentran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (3,8), Íñigo Errejón (3,4) e Inés Arrimadas (3,2). En últimas posiciones, se sitúan Santiago Abascal (2,6) e Irene Montero (2,5).

El barómetro de febrero continua con la tendencia al alza del PP que vuelve a superar su máximo histórico desde 2020, con un 32,4% de la intención de voto. En paralelo el PSOE resiste, manteniéndose en los niveles de las últimas oleadas con un 27,1% de los apoyos. La fortaleza de los dos grandes partidos contrasta con la continua tendencia descendente en el último año tanto de Vox como de Unidas Podemos.

En cualquier caso y a pesar del crecimiento del PP, motivado principalmente por la bajada de Vox en los últimos meses, el PSOE aguanta apoyado en tres factores: la mejora de la valoración de Pedro Sánchez y del Gobierno en general, y de una caída de la intención de voto de UP. En la actual correlación de fuerzas la suma del PP y VOX asegurarían la mayoría absoluta de escaños.