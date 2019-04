A Vox no le gusta el SMI: así es su 'salario de inserción' para los jóvenes (y novatos)

A Vox no le gusta el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La formación que lidera Santiago Abascal lo considera "la principal barrera de entrada" al mercado laboral con la que tropiezan los jóvenes y los trabajadores menos cualificados y experimentados. Para salvar este "obstáculo", el partido ha diseñado un novedoso 'salario de inserción' que busca favorecer la contratación de menores de 24 años y demandantes de un primer empleo, según consta en el programa económico al que ha tenido acceso La Información y que no tiene parangón en la trayectoria política de la democracia española.

El 19 de enero de 1963, con la firma del dictador Francisco Franco por delante de la del ministro de Trabajo, Jesús Romeo Gorria, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el primer SMI de la historia de España: 60 pesetas al día para trabajadores mayores de 18 años; 24 pesetas para aprendices, pinches y botones de 14 años; y 40 pesetas para trabajadores agrícolas de 14 años. Desde entonces, los gobiernos han ido fijando el salario mínimo cada año, para evitar discriminaciones respecto a la cuantía mínima que recibe un trabajador, según su jornada laboral, sin distinción de sexo o edad, sea fijo o eventual.

El mecanismo que se ha venido desarrollando en los últimos 56 años no convence a Vox, donde ven el SMI como un problema más que como una solución para el vapuleado mercado laboral español. "Es restrictivo y perverso y tiene un efecto negativo en la creación de empleo", comenta el vicepresidente primero del partido, Víctor González Coello de Portugal. Este empresario leonés se basa en los malos augurios de instituciones como el Banco de España para considerar que el salario mínimo –una legislación que, en principio, va dirigida a mejorar la protección de los trabajadores– acaba por convertirse en un obstáculo a la contratación.

"¿Por qué tengo yo que pagar mil euros a un chaval que está empezando o no tiene la experiencia adecuada?", se preguntan en el partido que se hará hueco en el Congreso de los Diputados en la próxima legislatura. Para eliminar lo que a su juicio es "la principal barrera de entrada en el mercado para las personas con menores cualificaciones y/o experiencia laboral y, por tanto, con niveles de productividad bajos", Vox propone la creación de un 'salario de inserción' para "favorecer la contratación de los jóvenes menores de 24 años y demandantes de un primer empleo".

¿En qué consiste este revolucionario sueldo 'de inserción'? Consultados al respecto, el equipo económico de Abascal se muestra reticente a aportar cifras concretas. Explican que trabajan con "distintas simulaciones" en función de los sectores, porque "cada convenio tiene su historia, y los sueldos varían mucho de la construcción al metal, el automóvil...". De cualquier manera, en la economía de Vox los convenios sectoriales nunca serán impedimento, pues prevalece la negociación colectiva a nivel empresarial e individual, hasta el extremo del 'tú a tú' entre trabajador y empleador a la hora de acordar remuneración y condiciones de trabajo.

Lo que sí tienen claro es que ese salario de entrada al mercado laboral llevaría aparejada la creación de un "dispositivo exonerado de las cargas sociales". ¿A qué se refieren con esto? Básicamente, se trata de recortar las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social, hasta convertirlas en cero para estos salarios 'de novatos'. "Apostamos por una política de máximos, en la que rebajamos la carga de la empresa que no percibe el trabajador, para ayudar a la contratación y situar lo más cerca posible el salario bruto del neto", explica González Coello, quien descarta un impacto elevado en la recaudación por tratarse de un colectivo reducido.

El segundo de a bordo de Abascal aclara, no obstante, que Vox no quiere acabar con el SMI, aunque no le guste. "No vamos a eliminarlo, lo vamos a mantener", asegura. La motivación principal es que "no se puede estar todo el día cambiando las reglas del juego". Y es que modificar esta referencia traería consigo no solo un importante revuelo social (y sindical), sino también un complejo embrollo jurídico, al cambiar la referencia de cálculo para determinados complementos salariales, así como algunas prestaciones públicas. Eso sí, en caso de alcanzar el Gobierno, "haremos que el salario mínimo de 900 euros le cueste menos a los empresarios", avanza González.

Revolución fiscal sin precedentes

En paralelo, Vox plantea reducir todos los costes laborales no salariales que sumen los empresarios, recortando progresivamente las cuotas a la Seguridad Social. "Esta iniciativa reduciría la cuña fiscal, esto es, la diferencia proporcional entre los costes que genera un trabajador a su empleador y los ingresos netos percibidos por el trabajador, lo que aumentaría tanto los incentivos al trabajo como la contratación de personal", recoge el programa económico. Esta disminución de las cotizaciones equivaldría a una especie de "devaluación interna", lo que "tiene un efecto directo sobre la competitividad de las empresas".

Todo esto se enmarca en una revolución fiscal sin precedentes. "Se trata de la mayor bajada de impuestos y el mayor apoyo a las familias de la democracia", defiende González Coello. La medida estrella del documento que ha podido consultar este medio es una rebaja en el IRPF que dejará el impuesto en solo dos tramos: un tipo general del 22% para el 97% de los contribuyentes y otro del 30% para las rentas de más de 60.000 euros anuales. En esta simplificación se recuperan los mínimos exentos, que Vox denomina "Necesidades Básicas del Contribuyente" y, en la práctica, suponen que los primeros 7.000 euros que ingresa un soltero no pagan impuestos, cantidad que se eleva a los 14.000 euros para una familia estándar y va creciendo en función del número de hijos.