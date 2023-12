Vuelven los trenes de Atocha a Recoletos: radiografía de un descarrilamiento

Tres descarrilamientos después, un bloqueo en Twitter mediante, y varios cierres 'exprés', la circulación entre las estaciones de Cercanías de Atocha y Recoletos ha vuelto a la normalidad en la madrugada del sábado al domingo tras los trabajos de cerca de 60 operarios de Renfe y Adif, según ha podido confirmar el ministro de Transportes, Óscar Puentes, y la propia Renfe.

El restablecimiento de la circulación por las dos vías entre Atocha y Recoletos permite recuperar el servicio habitual en las líneas de Cercanías, así como en los trenes de Media y Larga Distancia, con origen o destino Alcázar de San Juan, Jaén, Almería o Extremadura, que circulan en este tramo. Durante la modificación de servicio derivada de esta incidencia, Renfe informa de que "ha hecho un esfuerzo adicional en facilitar la información a sus clientes a través de todos sus canales de comunicación y atención al viajero".

Un problema de aguja

Puente compartió este sábado en la red social X -antes Twitter- un informe elaborado por Adif en el que se estipulaban los motivos del quiebre de la circulación. Según destacaba el documento, el 26 de noviembre -el primero de los descarrilamientos- fue provocado por la rotura de una aguja en la travesía 10A.

Tras esto, el operador ferroviario puso en marcha los planes de renovación de la aguja, elaborando mientras tanto un remiendo "ad hoc" que provocó que la circulación fuera redirigida hacia otras vías -hacia la 5 por el desvío 24-, lo que provocó que trenes de mayor tamaño que, habitualmente, no circulan por ese recorrido tuvieran que concurrirlo. El día 5 de diciembre uno de estos aparatos de grandes dimensiones -llamados "buques" o "dos pisos"- descarriló en el mismo perímetro.

El día 8 de diciembre, otro tren de similares características y en un punto similar también descarriló. Tras el evento, se aplicó el procedimiento habitual de evacuar a los pasajeros y tratar de restablecer las vías. No obstante, Adif afirma que todavía "no hay una causa clara" de por qué el tren descarriló.

En este punto, Renfe elaboró un total de siete pruebas en las vías afectadas a diferentes velocidades y en parada y con diferentes modelos de trenes, pero no registraron ningún tipo de incidencia y el resultado de las pruebas fue "sin problemas".

A los "buques" les cuesta ir sobre esos raíles

Las medidas tomadas por Adif fueron tres. Primero, se embridó la aguja afectada. Tras ello, se estableció una Limitación Temporal de Velocidad máxima (LTV) de 10km por hora (km/h) en la vía 10A que fue afectada primero el 26 de noviembre.

En segundo lugar, el operador asegura haber llevado a cabo "todas las medidas establecidas" en el sistema de mantenimiento de la compañía para comprobar los otros tramos afectados. Sin embargo, Adif ha reafirmado que "no se identifican riesgos adicionales", por lo que aumentarán la consistencia de los trabajos de mantenimiento y dispondrán una brigada permanente para mantener los activos afectados. Por último, en la madrugada del domingo se realizó una auscultación geométrica.

Por lo tanto, Adif no ha encontrado ninguna causa clara y concreta de los accidentes. Sin embargo, la opción que ha ganado más fuerza está relacionada con el tránsito de los llamados "buques" por un recorrido que no es el habitual. "Las medidas dieron un resultado correcto, no identificándose nada que pudiera justificar los descarrilamientos. Se trata, no obstante, de trazados muy encajados, en el que el comportamiento dinámico de la serie 450 [los trenes "dos pisos" o "buques"] es más complicado que otro tipo de material rodante", especifica el informe de Adif.

Aunque no hay un motivo claro, por las dudas Adif va a limitar el tránsito de este modelo por la vía 5 -la que produjo los dos últimos descarrilamientos- y, una vez reparada la travesía, volverá a permitir pasar por las zonas afectadas a una velocidad de 30 km/h.

Lío en Twitter

En medio de toda la incidencia, Óscar Puentes y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, terminaron con un desencuentro a través de la red social X -antes Twitter-. Carabante acusó al ministro de "mirar hacia otro lado" al bloquearle en la red social.

Por mucho que @oscar_puente_ me bloquee, seguiremos denunciado el riesgo que suponen los descarrilamientos en Cercanías.



Es su responsabilidad garantizar la seguridad de los madrileños en los trenes



Este es el respeto institucional de @sanchezcastejon a @Madrid pic.twitter.com/ykezZWNdBR — Borja Carabante (@bcarabante) December 9, 2023

El desencuentro se ha producido tras unas supuestas declaraciones del ministro durante un corrillo informal con la prensa en el Congreso, en las que diversos medios aseguran que dejó entrever sabotajes en el servicio de Cercanías de Madrid que podrían estar alentados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, algo que el propio puente desmintió. Esto causó un gran revuelo entre las filas del PP madrileño y abunda, aún más, en el enfrentamiento entre los dos principales partidos en el Congreso.

“Yo no he dicho que haya un boicot en las Cercanías de Madrid, ni he dicho que Ayuso esté detrás de ese boicot. Es una intoxicación de alguien que ayer quiso tener su minuto de gloria, vendiendo mercancía averiada a la Sexta, como se dijo ayer a la cadena sin éxito. Fin”, señaló Óscar Puente en su cuenta de X.