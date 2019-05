¿Recibo de la luz por las nubes? Una app asegura que puede abaratarlo en un 20%

Si existe un documento indescifrable para los españoles ese es el recibo de la luz. La mayoría de los consumidores no entiende una factura que muchas veces es un auténtico jeroglífico. Además, si hay un bien que ha subido en España en los últimos tiempos, en torno a un 75% en la última década, ese es la luz. Además, la prohibición de la venta 'puerta a puerta' ha dejado un campo abierto para, por ejemplo, los comparadores de tarifas, al estilo de las de los seguros. Un sector que comienza a florecer y vive de las comisiones de las propias distribuidoras de energía, ya que es gratuito para el consumidor.

Entre estos comparadores se encuentra Watiofy. El ‘servicio’ que oferta esta empresa que nació en 2017, promete al consumidor ahorrar una media "del 20% anual en su tarifa", aunque puede haber picos de "hasta un 40% de ahorro", según asegura el CEO de la compañía, Arturo Cardenal. Watiofy trabaja ya con una veintena de distribuidoras y en las 600 últimas comparaciones que hemos hecho los "clientes se han ahorrado una media del 18% en su tarifa de la luz". El mercado eléctrico es "tradicionalmente es muy opaco, ya que las compañías no consideraban tener clientes sino puntos de suministro y no se interesaban por la relación personal con sus usuarios. Les daba igual que entendiesen o no la factura", explica Arturo Cardenal.

Una herramienta online a la que pueden acceder todo tipo de usuarios de forma gratuita. El usuario solo debe completar el formulario, unas sencillas preguntas que sirven para determinar su perfil de consumo. A partir de esta información se analiza toda la oferta disponible y se recomiendan las tarifas que mejor se adaptan a sus necesidades, acompañando al usuario en el proceso, si decide cambiar de compañía eléctrica o de tarifa. "El papel de Watiofy es darle al consumidor las herramientas necesarias para que pueda tomar la decisión más inteligente y ventajosa sobre su consumo energético". Y es que el mercado eléctrico, y el energético en general, es bastante opaco y contrasta con otros más liberalizados, como el Reino Unido, donde "existen siete comparadores como nosotros".

Arturo Cardenal, el CEO de esta startup, incide en dos conceptos: honestidad y transparencia. Se busca "entre el 100% de la oferta disponible y se presentan la ofertas que mejor se ajustan al perfil de consumo del usuario". En Watiofy contamos con la ventaja de que no pertenecemos a ningún grupo con intereses en el sector energético. Y luego está la simplicidad y la facilidad para encontrar soluciones, en contratación y gestión, pero también en la forma de presentar la información, para hacerla accesible a todos los consumidores".

En el fondo, explica Cardenal, "tratamos de hacer las cosas más sencillas y fáciles para el consumidor, que en nuestro caso son fundamentalmente los pequeños consumidores, como hogares, comercios, autónomos, despachos profesionales o pequeñas empresas". Y es que "nuestra misión es el asesoramiento gratuito basado en la transparencia y en simplificar la información del mercado energético. Informamos y asesoramos al consumidor para que tome la decisión más inteligente y ventajosa sobre su factura energética. Queremos ser su apoyo a la hora de entender sus facturas, de ahorrar y de realizar distintas gestiones con las comercializadoras”. En resumidas cuentas: “nuestro trabajo fundamental es ordenar y cualificar la amplísima oferta existente en el mercado eléctrico actual. Para los usuarios somos un asesor o consejero energético y para las comercializadoras somos un canal de comercialización más”.

La tasa de cambio de compañía eléctrica en España en 2017, según los datos de la CNMC, se situó en el 11% y "uno de cada cinco consumidores han realizado un cambio de tarifa o compañía comercializadora a través de nuestra plataforma". Y el siguiente paso de Watiofy será completar su oferta actual sobre el mercado eléctrico “con gas y otros servicios de valor añadido, para ayudar a los clientes a ahorrar y devolverles el control sobre la energía que consumen". Igualmente, Watiofy está desarrollando también aplicaciones basadas en el móvil que simplifiquen todos los procesos de cambio de contrato y/o de compañía comercializadora.

"El propósito a medio plazo es consolidarnos como un referente en el asesoramiento energético, movidos por una gestión responsable de sus clientes y la contribución a la mejora del entorno energético, siempre apostado por el uso de las nuevas tecnologías", sentencia Arturo Cardenal, Y es que para el CEO de Watiofy "hay varios retos para los próximos años, como el desarrollo de las renovables, el autoconsumo o las redes compartidas; sin embargo en nuestra opinión, donde se debe poner especial énfasis es en la defensa del consumidor y en darle herramientas para que éste sea el centro de las políticas energéticas".