¿Se prepara el Real Madrid para una NBA europea? Sus cuentas para dejar la ACB

La polémica surgida a raíz de la final de la Copa del Rey y el tajante ultimátum del Real Madrid de abandonar la ACB en caso de que los árbitros de la final no sean apartados y sea reconocido su error, hace pensar a más de uno en una vieja idea que saltó a la palestra hace un tiempo, cuando Real Madrid, Baskonia, Barça y Unicaja mostraron públicamente sus desavenencias con la ACB y ganó fuerza el proyecto de crear una nueva 'superliga' europea donde coincidieran los equipos más poderosos no solo en lo deportivo, sino, sobre todo, en lo económico.

Cierto es que ya existe un formato similar, la Euroliga. No obstante, esta supuesta nueva superliga europea ha sido uno de los grandes sueños del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; una especie de NBA europea en la que entren todos los 'pesos pesados' del Viejo Continente. El Real Madrid, uno de los 11 clubes fundadores de la liga privada europea (a diferencia de la asociación de clubes que es la ACB, con mucho menos potencial económico por esta configuración), puede proponer al resto de fundadores ampliar el número de equipos que entren en esta liga si decide finalmente abandonar la competición nacional. A nadie escapa que los equipos que entrarían en este nuevo formato serían también los más influyentes en todos los sentidos: seguidores, capacidad de atraer audiencias, ingresos y salarios.

De momento, cabe recordar que la temporada próxima se ampliarán a 18 el número de equipos que competirán en la Euroliga, con la entrada asegurada del FC Bayern y el ASVEL Villeurbanne (que pertenece al jugador de la NBA, Tony Parker). El Bayern de Múnich ya compite este año en la máxima competición europea, pero será en la temporada 19/20 cuando tenga plaza asegurada, en lugar de tener que clasificarse para ella.

Pero, ¿qué equipos entrarían en una futura 'superliga' a lo NBA? Lo lógico sería que en esta nueva competición se ampliara el número de plazas de los futuros 18 a 20 o recuperar los 24 anteriores. Aunque aquí encuentra su primera dificultad: compaginarla con las correspondientes ligas nacionales, tema ya complicado con las ventanas FIBA y el aumento de partidos continentales. Esto conllevaría poner de acuerdo a los 11 equipos fundadores de la Euroliga, además de los posibles equipos que quieran unirse, para abandonar sus correspondientes competiciones nacionales y unirse a esta ‘NBA Europea’. Algo que la guerra iniciada por el Madrid con la ACB parece acercar más que nunca.

Más allá de proyectos y órdagos, lo cierto es que el Real Madrid tiene de su parte ser el equipo con mayor presupuesto de la Euroliga, con 42 millones de euros; seguido por el FC Barcelona Lassa y el CSKA de Moscú, ambos con 36 millones de euros. Completan el 'top 5' el Fenerbahçhe con 30 millones y el Olimpia Milan con 25 millones. Un dato para demostrar lo que separa a los grandes de Europa del resto: varios equipos de la ACB apenas llegan a un presupuesto anual de 3 millones de euros, como el Gipuzkoa Basket, el San Pablo Burgos, el Manresa, UCAM Murcia o el Fuenlabrada.

Así que atraer a equipos a esta ampliación de la Euroliga no sería difícil, ya que como dijo el propio presidente del sindicato de jugadores de baloncesto, Alfonso Reyes, "todos quieren jugar en la mejor competición, que es la Euroliga". Competición que no juega, por ejemplo, el vigente campeón de Francia, el AS Monaco, que sí juega en la Eurocup, la segunda competición europea tras no clasificarse en el terreno y pese a tener un presupuesto que le abriría estas puertas de medirse solo lo monetario (unos 7 millones).

Así las cosas, para hacer que los clubes europeos se centren únicamente en la competición continental habría que garantizar a las directivas un aumento significativo de los ingresos. Ahí entraría en juego Florentino Pérez, quien, por potencial, tiene la capacidad de crear este nuevo formato capaz, a su vez, de atraer una gran inyección de capital de acuerdos televisivos, contratos de patrocinio y de publicidad, vitales todos ellos en la teórica ampliación de la Euroliga.

Por su parte, Jordi Bertomeu, presidente de la Euroliga, también afirmó en el pasado que la intención de la Euroliga es "buscar la calidad, no la territorialidad. Representamos a equipos y ciudades. Y muchos más en el futuro". Los equipos de la ACB que, por potencial económico, sí estarían entre los primeros en esta nueva competición (y que no juegan actualmente en la Euroliga) serían el Valencia Basquet, con un presupuesto de 17,6 millones de euros, y el Unicaja Málaga, con un presupuesto de 12 millones de euros.

En el aspecto continental, algunos de los equipos con alto potencial económico que entrarían entre los 'pesos pesados' serían los rusos, tras la gran inyección de dinero recibida la temporada pasada: Lokomotiv Kuban Krasnodar con 15,5 millones de presupuesto y el Zenit de San Petersburgo con 11,5 millones.