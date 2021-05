Yolanda Díaz avisa al Banco de España de que no abaratarán los despidos.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo "no va a abaratar el despido" después de que el Banco de España se mostrase favorable a la denominada "mochila austríaca".

El planteamiento del Banco de España para corregir la desigualdad de los trabajadores temporales se basa en un sistema mixto que combine la rebaja a la mitad del coste por despido con el establecimiento de un fondo de capitalización individual nutrido por las empresas, pero implantado con ayuda del Estado y los fondos europeos.

"Cada institución tiene que abordar sus competencias", ha advertido Díaz en declaraciones a los medios antes de asistir al acto de presentación del libro "La estabilidad fiscal en España: Los deberes pendientes", del economista Santiago Lago, un acto organizado por el Foro Económico de Galicia en A Coruña.

En este sentido, ha puntualizado que "es competencia del Ministerio de Trabajo definir las líneas de actuación en el campo del mercado de trabajo", y ha sostenido que el Gobierno de España "no contempla esa salida" entre las reformas estructurales enviadas a la Comisión Europea. Así, ha concretado que la comisión de expertos de 2013 concluyó que la llamada "mochila austríaca" no es una fórmula apropiada para España. "No pasa por este Gobierno progresista abaratar el despido", ha manifestado "con claridad".

Al respecto, ha indicado que "más allá de los altos sueldos y las retribuciones" de miembros del Banco de España, "que son muy polémicas", lo que "no tiene sentido es buscar en una crisis herramientas que abaraten el despido". Además, ha señalado que "España es de los sitios en el que el despido es más barato". Respecto a la reforma fiscal, ha aclarado que "no se está hablando de subida de impuestos a los españoles", sino de "modernizar la estructura de ingresos en España y adecuarla al siglo XXI".

"El Banco de España ayer habló de impuestos verdes. Yo creo que es conocido que estamos en un planteamiento que va a dirigir la ministra de Hacienda y vamos a redefinir las estructuras de ingresos en España", ha detallado. En esta línea, ha insistido en que "no se trata de subir o bajar impuestos", sino de "poner el acento en quién paga impuestos".

El FMI y la OCDE, ha apuntado Díaz, "están señalando que la estructura fiscal de ingresos en España tiene algunos problemas", entre ellos, un "enorme problema" en las bonificaciones y deducciones fiscales. "Lo que va a hacer España es ser europea en esta materia", ha reivindicado.

Preguntada por la prórroga de los ERTE, la ministra de Trabajo ha apuntado que la mesa tripartita se ha reunido esta mañana y que la propuesta de su departamento, como saben los actores sociales, es prorrogarla "tal y como está". "Lo que funciona bien no tiene sentido que lo cambiemos", ha enfatizado. Por otra parte, ha agradecido al Foro Económico de Galicia la invitación y ha ensalzado que el libro de Santiago Lago "aborda uno de los temas más importantes, de máxima actualidad, que es la descentralización en una materia tan sensible como la fiscalidad".