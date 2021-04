Yolanda Díaz pisa el acelerador para prorrogar los ERTE y bloquear despidos.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pisado el acelerador para que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) tengan continuidad más allá del 31 de mayo, fecha en la que finalizaría su aplicación en caso de no aprobarse una prórroga. Para ello, Díaz ha anunciado que convocará a los agentes sociales el 6 de mayo a fin de iniciar la negociación, que impida que los trabajadores acogidos a la medida puedan terminar en las colas del paro.

La ministra ha subrayado que los ERTE se prorrogarán de nuevo siempre bajo la premisa de no hacer despidos, como en las anteriores ocasiones, y ha dado a entender que el esquema actual no sufrirá muchas modificaciones dado su buen funcionamiento. "Lo que funciona no se toca. Volver a abrir un debate sobre el mecanismo que queremos, no, lo que funciona, dejémoslo", ha apuntado la política gallega.

Díaz, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, ha adelantado además que a día de hoy la cifra de trabajadores en ERTE alcanza los 650.000, de los que más de 200.000 son a tiempo parcial y los demás son ERTE de suspensión en sectores "muy tocados" por la crisis, como el turismo y su cadena de valor, la cultura y los transportes.

La vicepresidenta no ha dado una fecha sobre hasta cuándo se prorrogarán los ERTE, pero ha insistido en que, aunque la vacunación va muy bien, este mecanismo "continuará mientras sea necesario". "No cerremos la puerta porque nos podemos equivocar. Yo mando un mensaje de tranquilidad a empresarios y trabajadores, porque van a estar acompañados", ha señalado.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró hace días que "con toda seguridad" los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se prorrogarían, abogando por seguir con el esquema actual de extenderlos por un periodo de tres o cuatro meses, como se ha venido haciendo hasta ahora. Según Escrivá, alargar los ERTE no busca añadir "incertidumbre", sino que este plazo da al Gobierno y los agentes sociales flexibilidad para ir analizando su evolución en función de los "requiebros" de la pandemia y hacer los ajustes precisos.

El ministro ha recordado que Gobierno, sindicatos y empresarios realizan un seguimiento semanal del estado de los ERTE, que están "funcionando muy bien". Escrivá cree que el modelo de los ERTE aplicado desde el estallido de la pandemia ha ido oscilando entre la protección a empresas y trabajadores y los incentivos para la reincorporación de los trabajadores en ERTE al mercado laboral.