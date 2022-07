Amazon tiene opción a controlar casi el 15% de Grubhub tras su alianza en EEUU.

El gigante del comercio electrónico Amazon ha establecido una alianza comercial en Estados Unidos con Just Eat Takeaway.com por el que los miembros suscriptores del país de Amazon Prime podrán acceder a lo largo de un año gratuitamente a los servicios de Grubhub+ y que también contempla que una filial de Amazon reciba garantías sobre el 2% del capital de Grubhub y opciones sobre hasta un 13% añadido.

El acuerdo llega después de que Just Eat Takeaway.com haya explorado una posible venta de Grubhub, su principal negocio en EEUU, y por el que pagó 7.300 millones de dólares el año pasado. Grubhub se disparó tras el estallido de la pandemia de la Covid-19, pero actualmente atraviesa momentos difíciles y las acciones de Just Eat han perdido más de un 60% en lo que va de 2022. Se espera que el acuerdo amplíe las suscripciones a la plataforma de alimentos, mientras que tendrá un impacto neutral en las ganancias y el flujo de caja de Grubhub del año 2022, con la posibilidad de incrementar las ganancias y el flujo de caja de la empresa de reparto a domicilio a partir de 2023. Dentro del marco del acuerdo comercial, una subsidiaria de Amazon recibirá garantías sobre el 2% del capital de Grubhub, filial estadounidense de Just Eat Takeaway.com.

Asimismo, Amazon recibirá también garantías sobre hasta un 13% adicional del capital de Grubhub; cuyo otorgamiento está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones de desempeño, concretamente la cantidad de nuevos clientes conseguidos gracias al acuerdo comercial. En determinadas circunstancias, estos títulos corporativos pueden otorgarse de forma rápida, en su totalidad o en parte y pueden, además, liquidarse en efectivo o en acciones de la sociedad.

"Estamos seguros de que esta oferta expondrá a muchos nuevos comensales al valor de Grubhub+ mientras genera más negocio para nuestros restaurantes asociados y conductores", ha señalado Adam DeWitt, consejero delegado de Grubhub. La fórmula es parecida a la que la compañía creada por el presidente ejecutivo Bezos anunció el pasado año en el Reino Unido e Irlanda, en este caso en colaboración con la empresa Deliveroo, en la que Amazon tiene una participación desde 2019.