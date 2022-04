Atresmedia eleva el valor de su cartera de startups con 100 millones de Fever

Anuncios a cambio de acciones. Esa fue la propuesta de valor que planteó Atresmedia a El Armario de la Tele en el año 2013, cuando el ecosistema de startups español estaba muy lejos de las magnitudes actuales. Ahora, casi una década después, el grupo mediático propietario de Antena 3 y La Sexta cuenta con participaciones en una cartera de startups que ha disparado el valor tras los 100 millones de euros de su última gran apuesta Fever, el nuevo unicornio español donde mantienen un 10% de participación. El grupo busca ahora exprimir esa cartera viva, con veteranas como Fintonic o Emagister o nuevas como Incapto Café o Durcal, después de salir con múltiplos de entre 4 y 10 veces de Wallapop y Glovo.

El modelo arrancó en aquel año 2013, pero tomó más forma en 2014, cuando entraron en Wallapop. La propuesta de valor era clara: invertir en startups vinculadas a servicios al consumidor (conocidas por las siglas en ingles ‘b2c’) y la contraprestación se pagaba en anuncios emitidos en sus canales de televisión. Esa primera gran apuesta por la plataforma de compraventa de productos de segunda mano les permitió ganarse un sitio entre fondos de capital riesgo con una propuesta muy diferente. Se creó un comité de inversión, con el responsable máximo de publicidad del grupo y el director financiero, para ejercer una mayor coordinación con campañas y seguimientos. El riesgo financiero es relevante, pero está acotado pues sobre todo se basa en el coste de oportunidad: que estas compañías hayan ocupado el espacio de otros anunciantes.

Ese doble papel de ‘anunciador’ de unas compañías y de socio de otras ha sido afinado para evitar algunos problemas. El responsable de Atresmedia Diversificación, Javier Nuche, explica a La Información que no han tenido ningún problema con ningún anunciante significativo. Eso sí, para evitar una canibalización nunca invierten en compañías que ya son clientes del grupo mediático. Entran con un ticket de entre 1 y 1,5 millones de euros que se van incrementando a los 3,5 o 4 millones. Una vez se cumple este ciclo, el objetivo es convertir esa startup en anunciante, para que pase al circuito de Atresmedia Publicidad. Esa transición, según explica, no es especialmente dura porque ya hay una relación y porque los costes por impactos (GRP) que se les ofrecen en el ‘media for equity’ “no son de outlet, sino de mercado”.

Este era uno de los aspectos por los que parte del ecosistema miró con cierto recelo el modelo en un principio: temían que se ofrecieran ‘huecos’ económicos a cambio de acciones y dilución. “Ese es el pacto que yo tengo con Atresmedia Publicidad; no voy a hacer 8 inversiones en un mes y tengo las campañas planificadas y sé que hay hueco, pero si no lo hubiera, las inversiones en media for equity van por la misma autopista que van el resto de clientes”, asegura el directivo. Insiste en que si no fuera así la propuesta de valor “sería muy pobre”. Y explica que lo que ve el director financiero del grupo es un apunte contable que, a la postre, es una inversión: “Yo soy el primero que quiero que la compañía vaya bien, porque si no tengo que hacer un ajuste, por lo que tengo incentivo a darle el mayor apoyo y los mejores espacios publicitarios para que vaya bien”.

Salidas de Glovo y Wallapop

Con este modelo, en esta década de actividad han invertido en una treintena de compañías, ya sea de manera directa, o ya sea a través de su factoría de startups creada de la mano de Antai Venture Builder, la ‘fábrica’ de compañías dirigida por Gerard Olivé y Miguel Vicente de la que nacieron compañías como Wallapop o Glovo. Precisamente estas son dos de sus invertidas más destacadas. En la primera consiguieron un múltiplo de cuatro veces lo invertido. Salieron mucho antes de la última ronda de financiación de 2021, junto con Korelya Capital que la colocó en una valoración al borde del unicornio.

Otras salidas también han sido relevantes para el grupo mediático. El caso más claro es el de Glovo, donde salió totalmente a finales de 2020 -ya hizo ventas parciales en secundario de sus títulos en rondas anteriores-. Ha conseguido un múltiplo de 10 veces todo lo invertido, según Nuche. Pese a haber cerrado esa salida algo más de un año antes de la venta de Delivery Hero, el ‘precio’ de la startup dirigida por Óscar Pierre se ha mantenido más o menos estable, por los que consiguió hacer efectiva esa revalorización sin los problemas surgidos ante el pago en acciones de los alemanes y la caída en bolsa. Otras de las ventas relevantes fue la de Promofarma, donde tenía más de un 14% cuando la suiza Zur Rose pagó casi 50 millones (45 millones en efectivo y casi 5 millones en acciones).

El caso de Fever, la plataforma para descubrir eventos de ocio fundada por Pep Gómez, ha sido diferente. Entraron a principios del año 2015 con un acuerdo de acciones por anuncios. Según explica Nuche, con esta inversión se cumplieron todos los objetivos con los que empezaron en este sector de las startups: rentabilidad financiera, estar en contacto con la innovación y crear una cantera de anunciantes. A estos sumaban un cuarto: valor estratégico. Aquí, la compañía nacida en Madrid ha sido uno de los paradigmas para ellos pues han firmado alianzas comerciales con el tiempo, como por ejemplo la puesta en marcha de la ‘Escape Room’ que se organizó para el estreno de La Casa de Papel. Tras una primera fase en la que se pagaba con anuncios, fueron acompañando en las rondas con caja, liderando incluso la ampliación de 2018.

Gracias a esa estrategia, hoy cuentan con algo más de un 10% de participación en la compañía española, que fue valorada en 1.000 millones de dólares en la última megarronda de financiación liderada por Goldman Sachs. Esto permite disparar el valor de la cartera viva de startups del grupo, que a 31 de diciembre tenía un valor ‘razonable’ en su balance de algo más de 45 millones de euros. Según Nuche, los criterios para valorarlo varían. La referencia es la última valoración, pero se corrigen a la baja en caso de que haya habido un descuento en una transacción en el mercado secundario de acciones ya emitidas. Por tanto, el ‘precio’ total de todas las participaciones en compañías supera con creces los 100 millones de euros -en esos 45 millones estaba incluida la participación de Fever-.

Después de casi una década, Atresmedia busca poner el foco en las compañías principales de la cartera que son Fintonic, la plataforma de finanzas personales, la propia Fever y Jobtoday, además del agregador de formación online Emagister. Ahora hay un reto importante en el mercado: las startups ‘directas al consumidor’ escasean, debido a la mayor apuesta de los inversores hacia compañías más tecnológicas y de software. Nuche insiste en que ellos no funcionan como una gestora y por tanto tienen flexibilidad para frenar en caso de que no haya oportunidades. En los últimos tiempos han apostado por el ‘fintech’ (con Goin) y el ‘proptech’, además de los servicios vinculados a la tercera edad (con Durcal). Por ahora, evitan montar un fondo por su cuenta, al margen del balance de Atresmedia.