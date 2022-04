Axon Partners cierra un fondo de hasta 40 millones para invertir en startups

El ecosistema sigue sumando apoyo de los inversores. En los últimos años se han formado diferentes fondos para apostar por las startups, incluidos el Fond-ICO Global, o el fondo Next Tech junto a K Fund, Telefónica y BBVA, que se venían gestionando hace meses pero ahora se han puesto en marcha con diferentes operaciones. Ahora la gestora española de capital riesgo, Axon Partnerts, ha lanzado un nuevo fondo dentro de su portafolio que contará con una inversión máxima de hasta 40 millones de euros. Este nuevo vehículo, llamado Next Technology Ventures II, estará destinado para inversiones específicas de España y serán spin off de los centros educativos superiores.

De acuerdo al documento presentado por Axon a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), el fondo únicamente realizará inversiones en empresas de base tecnológica que preferentemente desarrollen el conocimiento y la investigación originada en las universidades y/o centros de investigación. Para esto tendrán un periodo inicial de cuatro años que será prorrogable a otros dos años adicionales y plantean un tamaño objetivo de aproximadamente 33 millones de euros.

Además de lanzarse por las empresas derivadas de estos centros, prevén sumar mayor inversión en empresas que se encuentren en fases iniciales: semilla, en fase de puesta en marcha y/o en fases posteriores sin haber participado en la fase de prueba. Inicialmente cada participación del fondo será de 1.000 euros como mínimo, y los encargados de supervisar estos futuros movimientos serán Francisco Velázquez, actual presidente del grupo y Alfonso de León, inversión del director ejecutivo.

Este no se trata del primer movimiento que ha realizado la consultora. Hace solo unos meses lanzó su quinto fondo para una inversión de 150 millones de euros en 'small caps'; es decir, compañías de pequeño y mediano tamaño con baja capitalización bursátil. El foco principal de sus inversiones con este nuevo vehículo- llamado Isetec V- estará en las empresas cotizadas en mercados alternativos bursátiles de Europa. Con este fondo buscan crear una nueva línea de inversión para encontrar un equilibrio entre la rentabilidad, el riesgo y la liquidez.

El año pasado también había cerrado ‘Aurora II’, un vehículo de 200 millones de euros para invertir en el sector de las ciencias de la vida. Con ello siguen la misma línea de su primer fondo Aurora, si bien en este caso decidieron incluir fondos americanos del sector donde vieron una oportunidad de negocio, aunque el 70% de sus compromisos estarían en Europa. También crearon en 2020 el Innovation Growth IV, el fondo que se dedicaba a invertir en empresas europeas de cierto tamaño para hacer salidas a bolsa, entre otros segmentos verticales que les ayudaron a crecer como gestora.

La entidad fundada en 2006 ya lleva más de 920 millones de euros en activos gestionados y tiene otras 50 empresas participadas. Hace años apostó por la empresa de energía ‘verde’ Holaluz, que hoy ya es uno de los grandes ‘exit’ del vehículo junto al gigante del delivery Just Eat. Actualmente siguen dentro de su portafolio startups como Libelium, Trainingym o Adsmurai. Pero Axon también tiene otra manera de moverse por el ecosistema y tiene un vertical conocida como ‘fondo de fondos’ donde ha hecho operaciones con Atomico, Tiger Global o Northzone.

En España el movimiento inversor ha ido al alza en los últimos años. 2021 se mantuvo en un auge que no se había visto y fondos como Seaya Ventures buscan seguir con este sistema ya que ha lanzado en un corto periodo de tiempo diversos fondos con los que busca la coinversión en compañías, elevar su apuesta en Latam o apostar por empresas ‘verdes’. Telefónica cerró un fondo en Brasil de 62 millones para invertir en startups de la salud, educación, finanzas, entretenimientos, hogar y digital y 'marketplaces'. Y otros de los más destacados del año han sido el fondo de K Fund que será respaldado por el fondo Next Tech y la teleco dirigida por José María Álvarez- Pallete, al que hace solo unos días se sumó también el BBVA.