Benjumea (South Summit): "Ya no hay marcha atrás en el auge de las startups"

El mundo de las startups está en permanente crecimiento. En lo que va de año la inversión ha superado todo lo financiado durante 2020, alcanzando los 2.200 millones de euros. Incluso, según ha comentado a La Información, María Benjumea, la fundadora y CEO del evento internacional de referencia en innovación y emprendimiento que se celebrará en Madrid desde el 5 al 7 de octubre en 'La Nave' South Summit, "parecía que iba a haber una reducción de inversión este año, pero la verdad es que veo que el auge del sector es algo que ya crece, y crece. No tiene vuelta atrás". Es tal la dimensión que ha crecido hasta un 30% el volumen de financiaciones realizadas en este tipo de compañías, en un menor volumen de dinero, pero con mayor cantidad de apuestas por ellas.

"Esto es un fenómeno global, no solo en España", comenta la fundadora del evento, e incluso indica que el 80% de estas inyecciones han venido de los fondos internacionales, y además cree que existe un atractivo "bestia" sobre las startups españolas. Por esta razón, que durante estos días se celebrará este evento, considerado como uno de los más esperados por los empresarios tanto nacionales como internacionales, que buscan generar conexiones entre ellos para continuar con su crecimiento. South Summit es clave para el sector al igual que los eventos realizados en el Reino Unido, Alemania y Francia, los cuales son considerados como los principales de Europa.

La competición este año acogerá a las 100 mejores startups del ecosistema mundial y nacional, elegidas entre los más de 3.800 proyectos presentados a la Startup Competition de esta edición, el 75% de origen internacional y que representan a más de 125 países entre los que destacan España, EEUU, el Reino Unido, Nigeria, Alemania, India, México, Colombia, Israel, Francia o Argentina. "Se presenta extraordinario y la gente está muy entusiasmada de volverse a ver", añade la CEO.

Debido a la pandemia del coronavirus el evento no se pudo realizar de forma presencial el año pasado, por lo que se implementó, por primera vez, el formato online. Este año, regresa con las dos versiones para quienes deseen verlo desde casa y quienes puedan asistir a 'La Nave'. Para ello implementarán diferentes medidas sanitarias como el uso de mascarilla; control de temperatura; pasaporte Covid; y una PCR realizada con 48 horas de anticipación o un test de antígenos con una validez de 24 horas. "Por más que nos hubiera gustado, no podíamos tener un aforo como los años anteriores. Estamos en los últimos coletazos del virus y no podemos tener grandes aglomeraciones", ha indicado Benjumea al respecto.

A pesar de ello, asistirán cerca de 11.000 personas tanto del mundo empresarial como asistentes que deseen vivir este encuentro. La fundadora del 'megaevento' ha enfatizado que la respuesta internacional que ha tenido South Summit ha sido más grande de lo que esperaban. Este evento es una plataforma global de unión para las startups innovadoras que saben desarrollar proyectos que responden con rapidez al mercado, así como para las corporaciones que necesitan transformarse y que no pueden hacerlo solos, y aquellos que son 'gasolina' para los emprendedores.

Desde la organización buscan, bajo el lema 'Shape the future', reinventar el futuro a uno más sostenible: una transformación verde. Han asegurado que contarán con una producción neutral en carbono y se han certificado como un 'green festibal' e invita al ecosistema global de innovación a ser parte de esta transformación de sostenibilidad, conexión, innovación y negocio. "Existen oportunidades para todos", subraya Benjumea, y aclara que están trabajando para conseguir una mayor cantidad de fusiones y que aporten un gran valor.

El evento desarrollado por IE University en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y co-organizado por el Ayuntamiento de Madrid, tendrá una ceremonia de inauguración en la que participará el rey Felipe VI, además, también estará la ministra de Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. En otros grandes agentes que estarán, suenan nombres como el de Christopher Gavigan, cofundador de The Honest Company; Gunter Pauli, creador del concepto 'The Blue Economy'; Marco Lambertini, Director General WWF; Sebastian Siemiatkowski, cofundador y CEO de Klarna; Bisila Bokoko, fundadora y CEO de BBES International; Marcelo Claure, CEO de Softbank, o Francis X. Suarez, alcalde de Miami, de forma virtual.

Este año tenemos el honor de contar con la presencia de S.M. El Rey Felipe en la ceremonia de inauguración de #SouthSummit21. Nos complace contar con su apoyo para este ecosistema dinámico y la configuración de un futuro mejor. pic.twitter.com/zXnzPZ5lZw — Spain_Startup (@Spain_StartUp) October 4, 2021

Aunque el sector siga en un 'boom' constante, Benjumea asegura que la industria tiene varios retos que enfrentar: seguir el mismo rumbo que llevan hasta hoy para que la financiación sea cada vez más profesionalizada. Al mismo tiempo, ha hecho alusión a la futura 'ley de startups' propuesta por el Gobierno y aprobada por el Consejo de Ministros, que a grandes rasgos reduce la fiscalidad de los 'business angels' para impulsar la inversión. "Tenemos un gran desafío con esta normativa en adelante. Nos puede abrir un nuevo mundo, especialmente porque las startups tienen profesionales altamente cualificados, con grandes estudios"; a esto se suma que la fiscalidad permitirá pagar estos trabajadores y a sus contrataciones: "Si ya llevamos una inversión récord, espero que este año terminemos muy bien con todos los movimientos de los meses que vienen. Habrá que ver", finaliza María Benjumea.