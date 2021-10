Bit2Me, la startup de 'cripto', pone el foco en Latam tras levantar 20 millones

La compañía española que ofrece servicios financieros tecnológicos basados en criptomonedas, Bit2Me, ha realizado una fase de cuatro rondas (una privada y tres públicas) de Initial Coin Offering (ICO) durante el mes de septiembre, donde consiguieron más de 20 millones de euros tiempo récord. El objetivo fue reunir dinero para su expansión y perfeccionamiento de productos y el Chief Revenue Officer (CRO) de la compañía, Abel Peña, asegura que este proceso de crecimiento no es solo para "ser fuertes en España, en Portugal e Italia. Queremos ir más allá. Ahora tenemos un puente natural con nuestro Bit2Me Academy, por lo que podemos aprovechar de tener presencia en más países".

Incluso, esta no es la primera vez que buscan abarcar más terreno. En junio de este año lanzó una campaña publicitaria en Milán (Italia), Lisboa (Portugal) y otras localidades en las que llamaba a utilizar la aplicación bajo el lema "el futuro es ahora". Por otro lado, en la parte de producto, este dinero también será utilizado para desarrollar nuevas mercancía, y para mejorar los actuales: "Debemos poner mayor enfoque en el desarrollo de los grandes productos que tenemos"; es decir, contratar más personal e ingenieros, para poder poner énfasis clave en ellos de cara al periodo entre 2021 y 2023.

Según explica Peña, la idea de los ICO surgió porque "nuestra comunidad comenzó a inquietarse y a pedir que sacáramos un 'token' nativo. Ahí fue cuando decidimos dar un paso adelante y lanzar nuestro 'B2M'". Este utility token, que pertenece a la red de Ethereum RC20, se vendió en primer lugar en una fase privada donde se recaudaron 2,5 millones de euros. Las tres siguientes fueron públicas y se cerraron en un tiempo clave: la primera en 59 segundos, donde se reunieron 5 millones de euros; la segunda en 47 segundos (7,5 millones de euros) y la última en 38 segundos captando otros 5 millones de euros.

En cuanto a sus rondas ICO, los usuarios que han apostado por adquirir estas tokens B2M tendrán diferentes beneficios: desde descuentos de hasta el 90% en comisiones, mejores condiciones en los diferentes servicios asociados a la plataforma y a parte, gobernanza sobre la compañía en algunos aspectos. "Dependiendo del número de tokens que tengas en tu cartera, puedes acceder a más cosas, y daremos opciones de participar en las decisiones, y tendrán ventajas adicionales".

La startup que nació en 2014, fundada por Leif Ferreira y Andrei Manuel, ya cuenta con más de 700.000 usuarios en su plataforma. Comenzaron con "una solución pionera en el mundo que conecta la banca tradicional a Bitcoin y un valor de negocio muy pequeño", según dice Peña, han ido incorporando poco a poco más trabajadores, y hoy ya son una suite con más de 100 trabajadores y otras 20 soluciones diferentes.

Hace unos meses, con el fin de potenciar a su equipo, ficharon a Baldomero Falcones, expresidente mundial de Mastercard y a Zeeshan Feroz, ex CEO de Coinbase en Europa y Reino Unido. Frente a esto, realizaron una alianza clave con la multinacional de servicios financieros para que los usuarios de Bit2Me puedan comprar con su propia tarjeta: "Esta fusión nos puede aportar muchísimo valor por su conocimiento, y hará que nuestro producto sea mejor, con mayor aporte de beneficios". El perfil de Zeeshan es un hito para el sector español de las criptodivisas, trabajará estratégicamente con el CEO y Andrei Manuel, miembro y fundador de la compañía.

Entre sus proyectos destaca la compra de viviendas con criptomonedas en el que se permite también la utilización de monedas de forma colateral.

Existen diversas dudas sobre el tema, sin embargo, Bit2Me es uno de los exponentes y apuestan a ello con uno de sus proyectos a potenciar con estos 20 millones de euros. Se trata de su plan de compra de vivienda con criptomonedas (loan- earn) donde adquieres una casa bajo dos opciones: a través de la venta de criptos transformadas en euros, donde "debes pagar el porcentaje de plusvalía que ha tenido en caso de que te haya ido bien al venderlas", explica Peña. Y la segunda opción, es el 'loan' o préstamo, en donde las 'monedas' pueden ser usadas de forma colateral. "Nosotros te damos dinero en euros según los token que tengas y quieras utilizar para esta transacción", informa el CRO.

Ahora, al no haberse concretado la venta de las criptomonedas, estas se siguen revalorizando por lo que no se perderán y "no tendrás que hacer ese pago de impuestos de plusvalía. Esto abre un universo de posibilidades que antes estaba al alcance de muy pocos, y ahora hay más gente. Aún no se lanza, está dentro de nuestro road map 2021-2023", enfatiza Peña.

Otro de los productos claves de la compañía es el 'Wallet', donde los usuarios pueden comprar y vender las más de 65 variedades con las que cuentan, "este 'exchange' es clave para los usuarios", indican de la startup. Además, cuentan con Bit2Me Pay que es el "Bizum de criptos" donde se pueden enviar desde 25 céntimos hasta montos mayores "de manera sencilla y sin ningún tipo de coste", sin necesariamente ser usuario. Sin embargo, uno de los que más destacan por su alcance, es el Academy: "Tenemos más de 2 millones de estudiantes, y es totalmente gratuita. La idea es que se aprenda desde cero. Queremos transmitir la comprensión del ecosistema y ayudamos a concienciar cuáles son las ventajas de este mundo del activo digital", destaca Abel Peña.

Debido al gran éxito de la ronda privada de B2M y las fases posteriores de septiembre, a partir del próximo 1 de noviembre ya todo el mundo podrá adquirir este utility token desde Bit2Me. "Por el entusiasmo que ha generado el lanzamiento pensamos que tendrá muchísima demanda. No teníamos oferta para todos, pero ahora desde esa fecha podrán hacerlo y comenzar a cotizar", comenta Peña, a lo que suma que este tipo de esta moneda "viene a democratizar el mundo financiero, y marcará un antes y un después para quienes quieran acceder a él".