Clicars expande su negocio de venta de coches en 2021 sin captar megarrondas

La venta de coches de segunda mano se ha vuelto cada vez más común en España, especialmente después de la pandemia del coronavirus como forma de ahorro de los usuarios. Clicars es una startup madrileña fundada por Pablo Fernández y Carlos Rivera, que se encarga de la venta online de coches usados y ha cerrado 2021 con su negocio al alza con 250 millones de euros de facturación sin haber levantado capital en un año récord de inversión. Este año apostarán por expandir su negocio físico, su línea de C2B y también se sumarán a la economía circular y al apoyo a la reducción de emisiones de efecto invernadero.

Para estos propósitos, la compañía ha informado que ha duplicado el espacio de sus instalaciones de Villaverde Bajo a un espacio que pasó de 40.000m2 a uno de 90.000m2. Su objetivo principal era ampliar sus plazas para poder acoger un stock de 3.000 coches. En esta fábrica de reacondicionamiento se preocupan de reformar los vehículos que adquieren y con el nuevo espacio tendrán disponibilidad para arreglar hasta 25.000 vehículos al año.

La empresa fue creada por Fernández (quien también fundó la 'proptech' Clikalia) y Rivera en 2016. Aparcaban los coches en el parking de un cine y pusieron un capital inicial de 5 millones de euros. Se dedican a comprar coches seminuevos y de segunda mano para restaurarlos y venderlos a través de su plataforma bajo tres pilares clave. Primero la transparencia sobre el estado de los vehículos, que “pueden tener algún detalle y el usuario prefiere que quede así a pagar más por un coche”, indican de Clicars. En segundo lugar buscan que sea de manera sencilla y por último que sea de forma segura.

La empresa ha reducido durante el pasado año en un 29% las emisiones de cada uno de los coches que vendió. Un 7% de los vehículos eran con etiqueta ECO

Tras levantar una ronda semilla de 1 millón de euros en 2016, la compañía sumó a su accionariado a Seaya Ventures, la gestora de Beatriz González, y un año más tarde pasó a formar parte del Grupo Aramis. Los fundadores decidieron realizar una alianza estratégica y de capital con la empresa francesa cotizada en la bolsa de París, y según datos del Registro Mercantil, el socio estratégico tiene un 65% de poder sobre la startup. Ante esto, Fernández ha comentado que “ellos tienen total libertad de decisión” y que eso es parte de porqué tomaron la decisión de este acuerdo.

Aunque el año pasado y este se han caracterizado por los grandes movimientos del sector, Clicars no se ha sumado a esta tendencia de los que buscan capital externo para crecer, lo que se conoce como ‘boostrapping’. Según ha confirmado Fernández, su idea nunca fue sumar ‘megarrondas’ porque no querían perder su liderazgo en la compañía y "no lo necesitaban". Aunque no descartó que pudieran hacerlo en un futuro. Al mantenerse de esta manera, en marzo del año pasado, su principal accionista español, que tiene un 2%, fijó su participación en más de 1,3 millones de euros con su segundo fondo, lo que supone una valoración de 65 millones por la totalidad de la empresa.

Otro de los grandes propósitos que tiene Clicars para este 2022 es reforzar su nueva línea de negocio C2B que se trata de la compra de coches a clientes particulares. A raíz de la crisis de los microchips, la empresa ha decidido darle fuerza a este canal que hasta el momento ha ido en aumento. Debido a que el 70% de los clientes ingresa a su plataforma desde fuera de Madrid, la empresa ha puesto en marcha ‘hubs’ estratégicos en Valencia, Barcelona, Málaga y Sevilla para tasar y comprar coches de forma directa a los usuarios de estas ciudades.

De acuerdo a sus fundadores, el negocio del automóvil cada vez está más fuerte y la competencia la viven diariamente con todas las concesionarias. Por ejemplo, hoy Wallapop también se ha sumado a la venta de coches; sin embargo, Rivera indica que no lo ven como una competencia en sí: “La gran mayoría de nuestros clientes llegan a través de nuestra página, pero otros también ingresan desde coches.net, coches.com o diferentes portales como Wallapop” . Clicars fija los precios con un algoritmo propio que dependerá de los históricos de la compañía, precios basados en el momento actual del mercado y la estimación de daños.

Finalmente durante este año sus fundadores potenciarán cuatro claves: la experiencia de usuario, aumentarán su producción, su negocio C2B y la economía circular. Durante el año pasado, Clicars redujo un 29% las emisiones emitidas por cada coche en el proceso de reacondicionamiento respecto a 2020, al igual que su huella de plástico generada a 16tn. De los coches vendidos por la startup, un 7% equivale a vehículos ECO, y el resto se divide entre coches diesel (66%) y gasolina (27%).