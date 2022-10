El comparador de tarifas del cofundador de Másmóvil atrae a un exjefe de Adyen

El cofundador de Másmóvil, Chris Nyborg, se ha propuesto poner orden en “la jungla” comercial en la que se ha convertido el sector de las telecomunicaciones. Su arma es Ysi, un comparador de tarifas que puso en marcha hace algo más de seis años y con el que busca pisar el acelerador. Para ello ha levantado este año un millón de euros de diferentes ‘business angels’ destacados en España y Noruega, entre los que despunta uno de los jefes iniciales del gigante fintech europeo Adyen. El objetivo es perfeccionar su tecnología para expandirse a otros mercados fuera del español y a otros verticales. Para ganar volumen ha firmado un acuerdo con Acierto.com, que atacará a este vertical con su tecnología.

Nyborg fue el socio fundador de Másmóvil junto con Meinrad Spenger. En el año 2014 salió de la compañía, pues él prefiere proyectos emprendedores más pequeños y en fases más iniciales. Cuando arrancaron el que hoy es el cuarto operador -y que ha pactado su fusión con el segundo-, ambos ejecutivos tenían un reto: introducir competencia en un sector copado por los grandes grupos. Ahora, según explica el ejecutivo noruego a La Información, el reto es muy diferente: “Hay una jungla y es imposible para el consumidor tener toda la información”. Para eso surgió Ysi en el año 2017. Para crearlo ‘tiró’ de inversores de renombre en el mundo de los clasificados como el ex responsable de operaciones de la división de producto y tecnología de Schibsted Frode Nordseth. También de ‘exdirectivos’ de la propia Másmóvil, como la antigua directora de clientes, Beatriz Montalvo, quien hoy es la directora general de Ysi.

El reto inicial era construir una tecnología detrás para poner orden en esas ofertas. Para ello cuentan con su propio motor de búsqueda y con los cientos de ofertas de los más de 90 operadores que contemplan en su comparador -incluyen también productos audiovisuales como Netflix o Amazon Prime Video-. Algunas de esas ofertas son facilitadas por los operadores y otras actualizadas por su propio equipo, que trata de desmenuzarlas dándole contexto, aconsejando en base al uso real que se va a hacer de la conectividad en el hogar y ‘traduciendo’ en dinero y ahorro las ofertas y los descuentos. Toda esta información de tendencias de búsqueda y mercado le ha permitido elaborar informes periódicos con la evolución del sector y preferencias de clientes. Esta tecnología siguen perfeccionándola.

Otro de los retos era el de atraer a potenciales clientes en un segmento, el de la comparación de precios y tarifas, que cuenta con nombres históricos como Rastreator y otros. Ellos han tratado de explotar como fortaleza su especialización frente a otros más generalistas. Según datos aportados por Nyborg, más de 100.000 usuarios ya les han probado y han utilizado sus herramientas. Es una cifra aún pequeña para un sector residencial de telecomunicaciones mucho mayor. En este escenario se enmarca la alianza que acaba de firmar con Acierto.com, uno de los grandes del sector, para aportar su tecnología al vertical de telecos. “No tenían telecomunicaciones y la querían y qué mejor que utilizar nuestra plataforma”, apunta Nyborg. “Nos servirá para generar mucho tráfico”, apostilla. Existe un reparto de ingresos entre ambas partes: la comisión por venta o por visita a la web de cada operador se divide.

En busca de la rentabilidad

El último gran reto es el de un modelo de negocio sostenible. El de los comparadores no es un segmento sencillo. La vía de ingresos actual de Ysi es doble: comisión por llevar un potencial cliente a cada teleco o por llegar hasta el final y contratar el producto. Ellos ofrecen esto último y la transacción sucede en su plataforma, según explica Nyborg. Aquí existe la tentación de firmar acuerdos con operadores para promocionar más sus ofertas frente al resto. Ni se lo plantean. “Eso es como pegarme un tiro en la nunca; tenemos que ganarnos la confianza del usuario. Esto siempre tarda pero ya estamos teniendo un buen feedback”, explica el fundador.

Ese modelo de negocio ya ha sido probado por muchas otras compañías en el pasado. Y necesita de mucho tamaño, pues sus márgenes son especialmente estrechos. Hoy Ysi no es rentable y por eso ha ido necesitando varias inyecciones de capital de diferentes ‘business angel’, siendo el propio Nyborg el principal accionista. La última ampliación, que no se había hecho pública, se ejecutó en la primera parte de este año y fue de un millón de euros. Entre los que aterrizó destaca Chris Bouwer, miembro del equipo fundador del gigante de pagos online holandés Adyen (hoy cotizado y valorado en casi 39.000 millones de euros) y exjefe de ventas de la compañía. Con residencia en Barcelona, este exdirectivo ha entrado en compañías como la firma de recursos humanos Cobee o Polaroo.

Acuerdo con Acierto.com

Para ganar tamaño y volumen no sólo ha llegado al acuerdo con Acierto.com. Estudia a medio plazo no sólo abrirse a otros mercados más allá del español, sino también a otros verticales como el de la energía, donde la competencia también se ha intensificado y con ella las ofertas comerciales de los diferentes actores. “Para ser rentables con este modelo vamos a necesitar mucha inversión, tiempo y a lo mejor otros sectores”, apunta Nyborg, quien insiste en que deben hacer crecer su base de datos y su tecnología para poder ir a “una ronda muy grande” a partir de finales de 2023 o 2024.

El objetivo es tratar de explotar la tecnología que hay detrás para aplicarlo a otros segmentos o para convertirse en un proveedor de datos del sector a operadores y otros actores. Nyborg ve el futuro de las operadoras de una manera muy diferente a cómo se configura actualmente. Hoy existe una ‘paquetización’ que incluye numerosos productos que no siempre son pedidos por los clientes. “Mi visión a largo plazo es que si yo sé que tú eres aficionado a la bici o el kitesurf como operador te puedo ofrecer contenido de tus intereses con precios reducidos”, explica.

Salida de Másmóvil

Mientras sigue dándole forma a este proyecto mira cómo la compañía que él creó ultima la notificación a la Comisión Europea de su ‘joint venture’ con Orange en España. Nyborg no mira con nostalgia ni con arrepentimiento el pasado. Él salió en el año 2014. Vendió una parte significativa de las acciones -en los años siguientes salió definitivamente-. “No soy para grandes empresas”, explica. El directivo insiste en que eso forma parte del pasado y que ya tiene Ysi como su gran proyecto. “Estar en una empresa que tiene más de 50 empleados y empieza a funcionar me aburre”, admite. Pero reconoce sentirse orgulloso por lo que están consiguiendo el equipo y su socio, Meinrad Spenger: “En la época de emprendedor conmigo fue bueno, no fue excelente; luego para hacer ganar dinero y escalarlo en una primera fase fue muy bueno; y ahora para lo que ha hecho en los últimos 5 años no encuentro palabras… Lo que ha hecho es historia, sobresaliente”.

Nyborg augura que la competencia no va a dejar de existir. Pese a que exista consolidación, con la unión de Másmóvil y Orange y otras fusiones, la rivalidad no frenará. “Digi va a ser más fuerte y luego están Finetwork y otros”, apostilla. En ese escenario, y con una inflación creciente que lleva a los consumidores a medir al milímetro sus costes fijos mensuales, Ysi busca tratar de hacerse un hueco.