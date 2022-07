Crowdcube deja bloqueados a cientos de socios en la OPV de la startup Hannun

Meses de preparación de una salida a bolsa esperada y, finalmente, cientos de inversores no pueden hacer líquida su posición. Es lo que ha sucedido con la plataforma de ‘equity crowdfunding’ Crowdcube en el marco de la OPV de Hannun, la startup de diseño y venta online de muebles y decoración sostenibles. El medio millar de personas que acudieron a la ronda de un millón de euros a través de dicha plataforma se encuentran bloqueados después de que ésta no haya encontrado la fórmula de trasladar las acciones desde una entidad fiduciaria (‘nominee’ en inglés) hasta una cuenta de valores. Algunos de estos participantes se han quejado de la inacción para resolverlo. Ellos, regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se defienden insistiendo en que siguen buscando una solución. Desde Hannun lamentan el perjuicio a los accionistas.

Hannun ha sido una de las escasas salidas a bolsa de una startup española en el año 2022. Los dos fundadores de la empresa tocaron la campana hace casi dos semanas en el BME Growth con una valoración inicial de algo más de 31 millones de euros en lo que ha supuesto todo un hito. Uno de los accionistas significativos era la plataforma Crowdcube. Es lo que se conoce como PFP: una plataforma que permite invertir desde cantidades muy pequeñas a inversores profesionales y de manera agrupada. A principios de 2021 se abrió una ronda para captar 700.000 euros para la startup con sede en Barcelona. Ante la alta demanda, acabaron levantándose 971.000 aportados por 536 inversores, según queda reflejado en el registro de la propia empresa.

Los títulos correspondientes a cada uno de esos accionistas están alojados a su nombre en Crowdcube Nominees Limited, una entidad fiduciaria con sede en Reino Unido. Hace varios meses, cuando la startup le comunicó la intención de salir a bolsa, saltaron las alarmas. No se podía abrir una imprescindible cuenta de valores a la que trasladar las acciones para que así los más de 500 inversores pudieran operar y hacer líquida su posición. La razón, según explica la plataforma en una comunicación enviada a los inversores justo el mismo día de la salida a bolsa, es la fórmula de entidad elegida para tener los títulos.

Hay otro factor que contribuye a que no hayan podido tener esa cuenta de bróker: después del Brexit, no pudieron aprobar sus permisos de Reino Unido para el mercado europeo específicamente en la actividad relacionada con acciones cotizadas más allá de su negocio principal de empresas privadas para el que sí tienen una licencia en España recientemente expedida por CNMV. Ellos se han escudado tradicionalmente en que la mayoría de las empresas que participan en rondas participativas de su plataformas no suelen salir a bolsa como evento de liquidez. “Es poco probable que coticen en un mercado secundario de negociación como el MAB. Incluso las empresas de éxito rara vez cotizan en una bolsa de este tipo”, aseguran en la relación de riesgos dentro de lo que denominan ‘falta de liquidez’.

Esta falta de preparación y de infraestructura de la plataforma ha hecho que todas esas acciones estén bloqueadas en territorio británico sin poder hacerlas líquidas. Algunos de los usuarios han mostrado sus quejas contra la plataforma, precisamente por esa ausencia de previsión. Insisten en que la salida a bolsa se sabía desde hacía meses y no se ha resuelto la situación. Hay que tener en cuenta que la capitalización de la empresa en su estreno fue de 31 millones de euros, con un valor de la acción ligeramente por encima de 1 euro. Hoy está en torno a un 10% por debajo de ese nivel, con un valor de algo más de 25 millones. Pese a la caída siguen teniendo una revalorización importante que muchos de ellos buscan hacer líquida, pues cuando entraron a través de Crowdcube lo hicieron con una valoración de 8 millones.

Los usuarios critican la falta de previsión. La empresa estudia tres opciones como salida, pero sin dar plazos para desbloquear los títulos

Por ahora no se ha dado ninguna salida ni tampoco un plazo para conseguirla. Fuentes oficiales de Crowdcube explican a La Información que están trabajando “para que, en su nueva condición de accionistas de una prometedora empresa cotizada, puedan negociar con sus títulos y buscar la rentabilidad que prefieran”. Por eso insisten en que están trabajando en una solución “que brinde más flexibilidad a los inversores en Hannun”. Cuentan con tres opciones, según apuntaron en la comunicación enviada a inversores. Por un lado, depositar las acciones directamente en cuentas de valores individuales. En segundo lugar, el establecimiento de una estructura alternativa a través de lo que se conoce con las siglas en inglés SPV (special purpose vehicle). Y, por último, tratar de encontrar una empresa o un ‘bróker’ que deposite los títulos. En las dos primeras alternativas se curan en salud: “No podemos confirmar que esta opción esté aún disponible debido a los diversos trámites necesarios”.

La Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, que es la que regula este tipo de plataformas de financiación participativa, refleja que la relación entre el inversor y el promotor es “directa” siendo la plataforma el único intermediario, según apunta la CNMV en el portal sobre regulación de este sector. Insiste en que una de estas compañías como Crowdcube u otras no puede establecer un mecanismo interpuesto (‘trustee’ en inglés) que represente a los inversores o, incluso, que realice la inversión. En este caso se trata de la captación de dinero para un proyecto español de inversores españoles a través de otra sociedad extranjera.

Desde Hannun lamentan la situación por el perjuicio que ha ocasionado a potenciales accionistas que creyeron en el proyecto. Destacan, por contra, que ha sido fácil con Startupxplore, otra plataforma de equity crowdfunding que también es accionista de la compañía y con la que no ha habido estos problemas regulatorios. La startup ha puesto incluso a disposición de la PFP británica su equipo jurídico para resolverlo.

La historia de Crowdcube

Crowdcube es una de las plataformas de ‘equity crowdfunding’ más relevantes de España y de Europa. En el año 2021, la compañía canalizó a nivel global un total de 295 millones de euros en un total de 262 compañías, de los cuales 17 millones se destinaron a empresas españolas a través de 13 operaciones. Entre sus accionistas significativos se encuentran el unicornio estadounidense Circle (dueño de la plataforma de inversión SeedInvest), que inyectó 10 millones de libras esterlinas a finales del año pasado en una ampliación de capital. Entre las rondas más relevantes que ha albergado en los dos últimos años están la de 2 millones de euros en la marca digital para viajeros Tropicfeel o los 4 millones del fabricante de carne vegetal Heura.

Más allá de lo vivido con Crowdcube, la salida a bolsa de Hannun es un hito significativo. La compañía se estrenó con subidas. Luego hubo una ligera corrección y el pasado viernes subió cerca de un 10%. El año 2021 facturó 4,3 millones de euros, pero con unas pérdidas de 4,6 millones. En términos de volumen de pedidos, al poco tiempo de arrancar su actividad el equipo gestionó poco más de 3.000 pedidos. En 2021, este indicador se disparó hasta las 27.000 órdenes. Más del 40% de sus ventas corresponden a Francia, Alemania, Portugal e Italia. Ahora espera aterrizar en otros mercados europeos para continuar con su expansión.