Deale, el Amazon de compra y venta de pymes, prepara 8 transacciones este año

Contactar a diversas empresas con inversores a través de una sola plataforma. Esa es la idea que tiene Deale, una startup de M&A (fusiones y adquisiciones) fundada en Barcelona, que facilita este proceso de interacción de las pequeñas y medianas empresas (pymes) con asesores y diversos inversionistas. A poco tiempo de cumplir un año desde el inicio de sus actividades, la empresa catalana prevé cerrar entre 5 y 8 operaciones (‘deals’) en 2022, según informa el director ejecutivo a La Información. Ahora ultiman su primer deal que se pactará en los próximos días. Además, quieren seguir afianzando su negocio en España y comenzar con su proceso de expansión por la Unión Europea.

Tras haber conseguido un acuerdo con la gestora alemana ETL para ofrecer sus servicios de banca de inversión a más empresas, y haber cerrado una ronda pre-seed por 320.000 euros (que luego se amplió a 500.000), la empresa ya está preparando su próximo movimiento para sumar nueva financiación. “Aún no está cerrada la ronda pero en las próximas semanas podríamos añadir a nuevos inversores a este proyecto”, indica el CEO de Deale, Gerard García. El objetivo de esta nueva operación será automatizar más los procesos, mejorar su producto y conseguir clientes de forma más ordenada, además de seguir con su plan de expansión por la UE.

La empresa nació en 2021 después de que su fundador, el propio Gerard García, pensara en esta idea hace algunos años. El emprendedor trabajó en Arcano Partners durante unos años y se dio cuenta de que al momento de conectar empresarios con inversores, no existía ningún modelo que facilitara este proceso. Además, “dejaban de lado a las empresas que facturan entre 7 o 50 millones porque eran muy pequeñas”, zanja. Tiempo después, en 2019, se incorporó al equipo de CoverWallet en Nueva York donde conoció más sobre el mundo de las valoraciones, y se preguntó cómo podía unir estos dos universos.

Deale busca pymes que tengan una facturación entre los 10 y 25 millones de euros. Actualmente cuenta con 800 usuarios y de ellos, 450 son inversores.

La llegada de la pandemia fue su ‘luz verde’ para comenzar con el proyecto. García empezó a plasmar su idea en una presentación y contactó a un diseñador que lo ayudó a hacer un prototipo de la plataforma. Luego regresó a Barcelona, y al no poder regresar a EEUU por las restricciones, siguió montando su idea desde España: “Me contactaron conocidos de Estados Unidos y les comenté mi idea. Les dije que buscaba invertir 2.000 euros en ello”, cuenta el CEO. En octubre de 2021 decidieron lanzar esta plataforma para compra y venta de compañías que tengan una facturación por debajo de los 50 millones.

Deale funciona con diferentes sistemas. Ayuda a las pymes en los procesos que les permiten darse a conocer a los inversores. Crean ‘teasers’, que son documentos donde se incluyen diferentes datos y elementos de la compañía que se pondrá a venta y datos sobre la posible transacción. “Los ayudamos con las ofertas, si quieren nuevos contactos y creamos un dashboard que vamos actualizando de manera permanente”. Por otro lado, está la parte que los conecta con inversores a los que ayudan a que la búsqueda de nuevas empresas se haga de manera más eficiente, y estandarizan las información para que puedan mirarla.

Cuando existe una sinergia entre inversor-compañía, se abre paso para que exista una sesión de preguntas y respuestas (Q&A). El inversor tiene hasta diez preguntas que puede realizar a la empresa (cuáles son sus competidores, estimación de inversiones, si el EBITDA se puede ajustar por algún importe, entre otras ideas). Una vez que se contestan todas estas interrogantes, se crea un perfil automático de cada empresa en cuestión. Desde sus inicios en octubre ya tienen 1.500 pymes interesadas, 800 usuarios que de ellos, 450 son inversores.

Las empresas que buscan desde Deale son específicamente las que son de tamaño mediano; es decir, entre 10 y 25 millones de facturación. Aunque no se cierran a ningún sector en particular, apuestan por el área de consumo (como alimentación, restauración y retail); la parte de industria con fabricantes de ventanales, PVC, chimeneas u otros; y el sector de telecos. “Son empresas más de nicho. No nos fijamos en startups porque ellas ya cuentan con diversas ayudas y queremos ayudar a las pymes a descubrir nueva gente”, destaca el director ejecutivo.

Su modelo de negocio se basa en cobrar por los diversos servicios. Las empresas solo pagan por la generación de sus teaser, que se trata de la estandarización de toda su información. Por otra parte, los inversores y asesores pagan una suscripción. Los primeros lo hacen con el objetivo de acceder a diferentes oportunidades de compra, mientras que los segundos para subir sus carteras de clientes. Según explica García, si la compra llega a ser exitosa, unos pagan un porcentaje sobre el valor de la transacción y los otros un porcentaje de los ‘fees’ pactados con su cliente. Durante el primer semestre en funcionamiento Deale facturó más de 30.000 euros y para el próximo año esperan poder llegar a los 4 o 5 millones de facturación.