Delivery Hero pagó por el 50% de Glovo apenas 400 millones tras el duro ajuste

El duro ajuste vivido en bolsa por Delivery Hero ha tenido evidentes consecuencias en la compra de Glovo debido a la estructura de la transacción. El 50% que adquirió el pasado mes de julio supuso una inversión de apenas 400 millones de euros, lo que supone prácticamente una tercera parte de lo fijado inicialmente. El pago se hizo completamente en acciones. A esto hay que sumar el nuevo plan de stock options millonario que hereda el equipo directivo y parte de la plantilla de la compañía española. Durante los seis primeros meses, en los que aún no estaba bajo el paraguas de los alemanes, la startup elevó las pérdidas a 170 millones.

La ausencia de lo que se conoce como ‘collar agreement’ en el acuerdo hizo que no hubiera un suelo en el precio de las acciones que se entregaban para el pago. Cuando en vísperas de la Nochevieja pasada Delivery Hero y los principales accionistas de Glovo llegaron a un acuerdo, los títulos de la alemana cotizaban a 98 euros. En el momento de la firma en julio se situaban en 35. Pero la ecuación de canje era invariable: por cada título de la española se entraban 0,68 de la germana. Ahora, tras los ajustes, ésta última ha rendido cuentas a sus inversores.

En concreto, en julio formalizó la compra del 50,3% de las acciones. Ahí estaba incluido el 39,4% que representaban los grandes fondos de inversión que suscribieron el acuerdo navideño y que luego se extendió al resto de los accionistas minoritarios en las mismas condiciones. Por ese porcentaje ha desembolsado un total 395 millones de euros en acciones de nueva emisión, tal y como reza en el informe semestral de la compañía. Esto hace que la valoración total de la empresa sea casi 800 millones de euros muy por debajo de los más de 1.000 millones que había levantado en financiación de los diferentes accionistas durante toda su historia.

Esa es la misma valoración que la empresa ha asignado al 5,5% de las acciones que no han sido compradas porque no ha acudido al acuerdo general. Aún no se ha hecho público qué accionistas han optado por no vender y quedarse como socios minoritarios -o si se ha llegado a un acuerdo para vender con posterioridad-. Ese porcentaje de títulos tiene un valor de 43,3 millones de euros. La inmensa mayoría de los socios externos han acudido a la oferta extendida por Delivery Hero y, en muchos casos, buscan esperar una revalorización para tratar de hacer líquida su posición para limitar las ‘pérdidas’.

Hay otro capítulo relevante en las cuentas: el plan de stock options para la cúpula y la plantilla. Pero aquí no hay tanta información sobre lo que se ha hecho efectivo. En concreto, a los casi 400 millones en títulos se suman, según explican en el informe semestral, un total de 114 millones en bonus de 'opciones sobre acciones'. Sólo se limitan a asegurar que hay una parte que corresponde al nuevo plan al que se han adherido los empleados españoles. Para cubrir todas las contingencias en este sentido se habían reservado un máximo de 7,2 millones de acciones.

Glovo es a todos los efectos alemana desde principios de julio, cuando se aprobó en junta general la transferencia de las acciones. Durante los seis meses de ‘impasse’ entre que se firmó el acuerdo navideño y se firmó formalmente tras las autorizaciones regulatorias, las cuentas de la startup siguieron teñidas de rojo como buena parte de las empresas de entrega de comida a domicilio. En concreto, entre enero y junio generó unos ingresos de 371 millones de euros pero con unas pérdidas netas de 172 millones. Está más o menos en línea con las previsiones que habían planteado a los analistas para todo el ejercicio fiscal.

Hay que tener en cuenta que en el momento de la firma de la compra en julio, los pasivos y provisiones se mantienen en un nivel más o menos similar al cierre de 2021. En total contaba con casi 500 millones entre deuda y provisiones, aunque no distingue el reparto entre ambos. Como reconoce el propio grupo germano, la compañía cuenta con decenas de casos abiertos con las inspecciones de trabajo de los diferentes mercados en los que está presente por la relación laboral de sus repartidores. Insiste en que una parte minoritaria del dinero reservado están relacionados con una inspección fiscal por el Impuesto del Valor Añadido (IVA) vinculado a los ‘riders’ y con incumplimientos de la regulación de protección de datos (GDPR).

Después de culminar la compra, para la que Delivery Hero se comprometió con el Ministerio de Trabajo al cumplimiento de la ley rider, muchos ojos están puestos en Bruselas. La Comisión Europea inició una investigación este verano al sospechar que establecieron acuerdos ilegales para dividirse el mercado d repartos en la Unión Europea (UE). Se podrían enfrentar a una multa equivalente al 10% de su cifra de negocio. El grupo germano no hace mención a esto pese a que el informe se presentó con posterioridad a la inspección sorpresa de principios de julio ni se refiere a ninguna provisión.