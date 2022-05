Enisa invertirá más de 100 millones en startups en pleno año de incertidumbre

Este año ha sido de altos y bajos para el ecosistema de las inversiones en startups. Se han cerrado grandes operaciones- algunas negociadas el año pasado- como la compra de Woffu, la ronda de Yaba, Paack o Fever, como también el lanzamiento de nuevos fondos: Kibo Ventures, Decelera, Leadwind o Andrómeda apoyados por el fondo Next Tech. Pero poco a poco la historia ha ido decayendo debido a la situación de incertidumbre a nivel global. Pese a ello, el consejero delegado de Enisa (Empresa Nacional de Innovación), José Bayón, asegura a La Información que su apuesta por el sector se ha elevado y superará los 100 millones de euros en más de 600 operaciones este año.

El año pasado recibieron más de 1.800 solicitudes, y apostaron por 560 empresas con un importe de 93,5 millones (de una dotación total de 98,5 millones). Este año la Empresa Nacional de Innovación tiene para poner sobre la mesa 125,5 millones en total. Este dinero viene de tres ministerios en concreto. En primer lugar los 98,5 millones de Industria (ministerio del cual depende esta empresa). A este monto se le suman 17 millones de Economía para destinar a emprendimientos femeninos de alta tecnología, y finalmente otros 10 millones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que deben ser destinados a emprendimientos tecnológicos del sector, más conocido como 'agrotech'.

Sus préstamos por lo general van desde los 25.000 euros hasta los 1,5 millones y tienen un ticket medio de 152.000 euros. Invierten en dos tipos de empresas: startups en fases semilla (con aportes que rondan los 200.000 euros) y la otra mitad de su inversión la destinan a pymes innovadoras que quieren seguir avanzando o startups en etapas mayores. En estas últimas dan préstamos desde 1 millón o más. En total han financiado cerca de 6.800 empresas con una inversión que rodea los 1.200 millones, y entre las startups más destacadas que han pasado por Enisa, está Clicars (que acaba de vender su 100% a Stellantis), Holaluz; Glovo, Cabify, Red Points, o incluso Másmóvil.

Crisis e incertidumbre global

Respecto a la situación de incertidumbre por la guerra, inflación y crisis generalizada a nivel global, el CEO de la entidad cree que el ecosistema seguirá creciendo en los próximos años si se mantiene la cautela y el foco. En los últimos meses se han cerrado diversos fondos que apostarán por startups. "Estos vehículos tendrán que comenzar a invertir, pero seguro que no serán movimientos de mucho riesgo”, indica el consejero delegado de la empresa pública. Aún así, añade que el problema estará en los que aún no se han cerrado y la posible dificultad que tendrán para su creación. Por esta razón, confía que la potencia del apoyo público- privado será de gran ayuda para el ecosistema y destaca el lanzamiento del fondo Next Tech.

"España tiene muy buenas condiciones, una gran estrategia y además se está tomando en serio transformar el modelo económico", comenta José Bayón

Enisa fue reconocido como entidad certificadora del carácter innovador en la Ley de Startups. Esta normativa se encuentra actualmente en trámite de enmiendas en el Parlamento y fue aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre del año pasado. "Entendemos que por la trayectoria de Enisa es lógico que nosotros tengamos esta tarea", zanja el experto. Para ello está preparando a su equipo y ultimando una reorganización de su estructura interna que espera tener lista lo antes posible. Bayón destaca esta iniciativa porque será una fiscalidad importante para el ecosistema y tras su lanzamiento muchos inversores celebraron el trato fiscal que se consiguió.

Para el CEO de la empresa dependiente del Ministerio de Industria, Ciencia y Tecnología, el emprendimiento es considerado como 'la punta del iceberg': "Para llegar a donde estamos tienes que tener una base industrial y de materias primas sólida", asegura. Por ello hace hincapié en que hay que seguir reforzando los cimientos de la pirámide e invertir más en autonomías energéticas, diversificación de la economía y tecnología. "Hay que aterrizar la situación y seguir el rumbo en ámbitos de inversión para no quemarlo".

A pesar la incertidumbre que existe sobre el futuro, cree que a medio o largo plazo toda esta crisis será positiva si se gestiona de buena manera. La reacción más acertada, según Bayón, será reforzar la industria, no perder el foco y ser prudente en las decisiones. "Quizás no vayan a crecer de forma rápida, pero a largo plazo serán movimientos que van a beneficiarlos". Actualmente entre el Fondo Next Tech, el Fond-ICO Global o Enisa hay más de 130 millones para invertir en el ecosistema. "España tiene buenas condiciones, una gran estrategia y por primera vez se está tomando en serio transformar el modelo económico", finaliza Bayón.