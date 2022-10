Factorial ultima una 'megarronda' y coquetea con la valoración de unicornio

Factorial cierra los últimos flecos de una nueva 'megarronda' de financiación. La compañía de software para gestionar los recursos humanos en pequeñas y medianas empresas con sede en Barcelona rozará el estatus de unicornio tecnológico. Es decir, su valoración estará cercana a los 1.000 millones. Esto implicaría casi duplicar la que se habría fijado el año pasado y que fue liderada por el gigante de la inversión estadounidense Tiger Global. El equipo fundador ha logrado encauzar una transacción muy relevante en un momento complejo del sector, con fuertes ajustes de precios y un cierto frenazo en la inversión en fases más avanzadas de las compañías.

La ampliación de capital sería una de las rondas más relevantes del ejercicio, por debajo de otras como la de Paack (200 millones), Fever (200) o Typeform (123). Fuentes conocedoras de la operación aseguran a La Información que la cifra definitiva, que aún no está cerrada completamente, se situaría por encima de los 80 millones de dólares (67 millones de euros al cambio de la fecha de cierre) que la compañía fundada y dirigida por Jordi Romero, Bernat Farrero y Pau Ramon levantaron en el verano pasado.

La valoración se debería situar ligeramente por debajo de la valoración de unicornio (1.000 millones de dólares), que hoy tienen otra compañías tecnológicas españolas como Idealista, Cabify, Jobandtalent, Travelperk, Devo, Fever o Copado. Un 'precio' así implica un múltiplo que rondaría las 30 veces los ingresos previstos para este año (unos 30 millones de euros procedentes de sus suscripciones al software de recursos humanos). Pese que puede resultar elevado, hay que tener en cuenta operaciones relevantes como la compra de Figma por Adobe por 20.000 millones, que colocaron esos ratios en más de 50 veces. Y en el caso de la startup española mantiene ritmos de crecimiento muy elevados, triplicando anualmente las ventas.

Pese a esa evolución de la compañía, que permite al equipo gestor lograr mucho mejores condiciones, el momento en el que se va a cerrar la operación es especialmente complejo en el mercado tecnológico. El ajuste de valoraciones en los mercados bursátiles se ha trasladado también al del capital riesgo y la financiación de startups no cotizadas. Ha existido un cierto frenazo en la inversión, sobre todo en fases más avanzadas. Los tiempos de decisión de las inversiones por parte de los fondos se han alargado ante una mayor prudencia. El cierre de esta transacción en Factorial demuestra que sigue habiendo apetito por las compañías de alto crecimiento en la industria del software.

Las buenas cifras logradas por el equipo gestor de Factorial han permitido defender una valoración muy al alza en un momento de ajuste en el sector tech

La digitalización de la gestión de recursos humanos es un área que ha vivido un particular 'boom' en los últimos años, también tras el estallido de la pandemia global del coronavirus. Factorial opera en el mercado del 'sofware as a service', es decir, la venta de suscripciones mensuales o anuales a empresas para gestionar desde los turnos y el control horarios, hasta los pagos de nóminas, los gastos de la empresa o la evaluación del desempeño de los empleados. No está solo. Ese fuerte crecimiento del sector ha llenado el campo de juego de varios rivales: la alemana Personio, que levantó 200 millones de dólares a 8.500 millones de valoración en junio o la de origen israelí Papaya Global.

Romero, Farrero y Ramon han conseguido atraer al accionariado de Factorial en los últimos años a algunos de los principales fondos de inversión más destacados del panorama internacional. Como socio de referencia se encuentra Tiger Global, que aportó más de la mitad de los 80 millones que levantó el pasado año. Se trata de una de las gestoras que más ha invertido en los tres últimos años, con una estrategia especialmente agresiva. La entrada en la startup española fue la primera en el mercado local. Hay otros como CRV, uno de los históricos de Silicon Valley que apoyó algunas de las grandes tecnológicas como la red social Twitter; Creandum, la gestora sueca que fue el primer inversor de Spotify; la alemana Point Nine y la española K Fund. Estos tres últimos cuentan con múltiplos muy relevantes, pues entraron en el verano de 2018 en una ronda de fase 'semilla' de algo más de 2 millones.

Con ritmos de crecimiento que triplican los ingresos anualmente no es sencillo ser rentable. Y en Factorial no tienen intención de alcanzar ese punto de equilibrio en el corto plazo. Buscan acelerar para ganar cuota de mercado frente a una competencia importante y, al igual que ellos, bien financiada. El año 2020, de acuerdo a sus propias cifras, cerró con 3 millones de euros para alcanzar los 10 millones en 2021. El objetivo era llegar a 30 millones este ejercicio. La expansión internacional es clave. Hoy cuenta con oficinas en Utah (EEUU), Brasil y México. La plantilla se sitúa cerca de los 800 empleados. Y tiene abiertas cerca de una veintena de posiciones nuevas, muchas de ellas en remoto, para reforzar en especial las áreas de producto digital e ingeniería.

Los inicios de Factorial hay que encontrarlos en el año 2016. En ese ejercicio, los fundadores lanzan una herramienta gratuita para gestionar las vacaciones, un producto mínimo para arrancar. El modelo de negocio: la venta de beneficios sociales. Al darse cuenta de que esa fórmula no funcionaba, optan por intermediar en el pago de las nóminas de los empleados de las pymes. El resultado no fue el esperado. Finalmente dieron el giro definitivo: cobrar por una suscripción por explotar su software que arranca en los 4 euros por empleado. Ahí dieron en la diana. Desde entonces han introducido algo importante: una división por sectores, desde el sector del marketing a la consultoría pasando por la tecnología o la industria, para personalizar la experiencia.

Ahora, seis años después de esos primeros pasos como gestor de vacaciones, la compañía busca dar otro puñetazo en la mesa para tratar de conquistar el mayor pastel posible de la gestión de los recursos humanos. La digitalización de las pequeñas y medianas empresas, impulsada tras el estallido de la Covid, genera un mercado potencial enorme para el sector. Esta nueva financiación les permitirá acelerar.