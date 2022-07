El fondo Advent irrumpe en Seedtag en una 'megarronda' de 250 millones

El 'private equity' sigue asentándose en las startups españolas. La gestora internacional Advent irrumpe en la startup española Seedtag, que opera en el mercado de la tecnología vinculada a la publicidad. Lo hace con una inversión de 250 millones de euros, destinados a compra de acciones ya emitidas en manos de socios actuales y a inyectar capital nuevo para la expansión de la compañía. Todos los accionistas, incluidos los dos cofundadores, se mantendrán. La operación es similar a la vivida con la malagueña Freepik y EQT.

Hace algo menos de un año, la startup española creada por Jorge Poyatos y Albert Nieto, dos ex de Google, había cerrado una ronda de financiación de 40 millones de dólares (34 millones de euros al cambio) con la entrada de Oakley Capital, accionista de Idealista. Ahora recibe esta transacción que eleva de manera importante su valoración y coloca a Advent como el socio de referencia. Todo apunta a que la gestora internacional toma una posición de control, aunque ninguna de las partes ha confirmado públicamente este extremo.

La operación, como suele suceder en estos casos, permitiría una venta parcial de las acciones a los socios actuales, incluidos los fundadores. No se precisa cómo quedaría el reparto. Lo que sí que se confirma es que tanto Oakley Capital como los fondos españoles Adara Ventures y All Iron Ventures se mantendrán en el accionariado, al igual que Poyatos y Nieto. Estos últimos permanecerán como inversores "liderando el negocio tanto desde la sede española como desde la sede estadounidense".

No es el primer aterrizaje de un fondo de 'private equity', una modalidad más especializada en compañías más estables y no tanto en startups. Hace un par de años, en 2020, la gestora nórdica EQT, dueño de Idealista, se hizo con una posición accionarial de algo más del 50% en la malagueña Freepik tras la inversión de unos 250 millones de euros. En este caso no había ningún inversor institucional y los títulos se los repartían los cofundadores.

Seedtag es una compañía española que fue creada en el año 2014. La fundaron Jorge Poyatos y Albert Nieto. Ambos se dedicaban al sector de la automoción dentro del gigante Google. Vieron cómo el rendimiento de los 'banners' publicitarios iba en descenso. Se plantearon utilizar las imágenes como lienzo para los anuncios. Hoy cuentan con una solución para publicidad sin cookies. En el año 2020, según sus propias cifras, alcanzaron unos ingresos de 50 millones de dólares. Para 2021 esperaba un crecimiento adicional del 60%.

Ahora con esta importante inyección de capital fresco, en la que LionTree ha actuado como asesor exclusivo de Seedtag y Uria y Citi en el lado de Advent, buscan expandir y mejorar su tecnología de publicidad contextual a nivel mundial. Potenciará su expansión en Estados Unidos y adquirir más capacidad para llevar a cabo nuevas fusiones y adquisiciones. En los dos últimos años han ejecutado varias compras de rivales en mercados europeos. El crecimiento en territorio estadounidense es un "objetivo estratégico clave". Han abierto oficinas en Nueva York, Miami, Chicago y Los Ángeles.

"Advent trabajará con el equipo directivo para continuar con su expansión a nivel internacional", asegura Gonzalo Santos, 'managing director' de Advent Internacional y responsable del mercado español. Por su parte, los cofundadores insisten en que esto permitirá acelerar especialmente apuesta por el mercado estadounidense.