Fondos de startups salen al mercado para rearmarse en pleno ajuste 'tech'

Buscar más pólvora para invertir en el sector. Las gestoras españolas Alter Capital, Abasys Sabadell o Balboa Ventures lanzan nuevos vehículos para respaldar startups con más de 400 millones de euros de capital. Estos movimientos se producen después de otros que se han vivido en el primer semestre, como el de Axon Partners, que busca otros 40 millones para su nuevo fondo, o el de Leadwind (K Fund) o All Iron Ventures. Las negociaciones para levantar se producirán en un momento de mercado con significativo ajuste en el sector tecnológico.

La gestora catalana Abasys Partners, promovida por Josep Lluís Sanfeliu, puso en marcha el primer fondo vinculado a tecnologías de la salud en 2018. Lo hizo de la mano de Banco Sabadell, como inversor ancla. Levantaron 60 millones de euros. Ahora, cuatro años después se disponen a doblar su apuesta. Presentaron credenciales ante la CNMV a finales del pasado mes de julio para lanzar un fondo con el que pretenden captar 200 millones más (con un tope de 250 millones). Además, como han hecho otras gestoras en el último año, constituye un vehículo de conversión para sus participadas de 30 millones junto con el Fondo Europeo de Inversiones (EIF por sus siglas en inglés). Pondrán el ojo en compañías bioterapéuticas, empresas de dispositivos médicos, tecnologías de salud o firmas de salud digital. Ya son accionistas de firmas como Medlumics o Inbrain Neuroelectrics.

Hay otros fondos que se están cocinando de menor tamaño. Es el caso del tercero de Alter Capital, la gestora andaluza que ha participado en rondas en el último año en compañías como Kampaoh o Wuolah. Ahora sale al mercado para levantar 48 millones de euros. El primer cierre se realizará cuando se alcancen los 33 millones. Tradicionalmente se ha centrado en startups en fases relativamente iniciales. En este caso se reserva la opción de ir a operaciones más grandes, pudiendo llegar hasta los 10 millones por cada transacción, según el folleto presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por su parte, la gestora Columbus Venture Partners, dirigida por Javier García-Cogorro y Damiá Tormo Carulla, también pone en marcha Innovation I, un nuevo vehículo con el que pretenden levantar 15 millones de euros para respaldar a compañías principalmente del sector de las energías renovables o agroalimentario. Abren el foco a todas las fases. Se suma a esta ola la gestora Clave Capital, con sede en Navarra. Justo antes del verano completó un primer cierre de Clave Innohealth, un nuevo fondo de 80 millones para proyectos en fases iniciales generados principalmente en organismos de investigación. El CDTI, a través de su instrumento financiero Invierte, ha comprometido hasta 40 millones y el resto será aportado por inversores privados.

No sólo se están tratando de levantar fondos directos, sino también vehículos para invertir en otros fondos tecnológicos. Arcano Partners lanzó justo antes del arranque del periodo estival Balboa Ventures II, el segundo de la familia con el que va a reunir 150 millones de euros con los que apoyar principalmente a gestoras especializadas en fases iniciales y, excepcionalmente, llevar a cabo coinversiones muy seleccionadas en fases más avanzadas y siempre dentro del sector 'tech'. Hay que recordar que Arcano decidió cancelar justo antes de que estallara la pandemia la salida a bolsa de este brazo inversor.

A estos lanzamientos se suman otros que se dieron hace meses como el de Axon Partners, con su nuevo fondo Next Technology Ventures II con el que busca reunir 40 millones para seguir apostando principalmente por compañías españolas. K Fund ha logrado un primer cierre con Telefónica, BBVA y el público Fondo (a través de Next Tech) para Leadwind. Por su parte, All Iron Ventures anunció en junio el broche final de un fondo de fondos de 50 millones para participar en gestoras europeas.

Más dinero público

Como telón de fondo se encuentra la apuesta pública con dinero procedente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través de dos iniciativas que buscan precisamente dar gasolina a las gestoras privadas para que inviertan en startups. Es el caso del Fondico Global, que aún tiene cerca de 1.500 millones de euros listos para invertir tras la última convocatoria ejecutada en diciembre de 750 millones con los que regó a una quincena de fondos. El otro es Next Tech, dotado con 2.000 millones de euros, que acaba de ejecutar su tercera inversión en la gestora franco-china Cathay Innovation (accionista de Glovo o Wallbox y socio de Seaya Ventures). En total lleva comprometidos 270 millones. Espera completar al menos un desembolso más este año.

El momento en el que tiene lugar este rearme de los fondos es peculiar. Las empresas cotizadas del sector tecnológico viven el mayor ajuste de los últimos tiempos. Esto también se ha trasladado al de empresas más allá de la bolsa y en fases iniciales. En el segundo trimestre del año en España hubo un enfriamiento que ha continuado en la primera parte de este verano. Queda por ver lo que sucede a partir de septiembre. Lo que resulta evidente es que las valoraciones estarán mucho más ajustadas y estas gestoras que construyen nuevos vehículos tendrán dinero con precios a la baja. Eso sí, reunir el capital no será una tarea fácil.