La formación exprés de desarrolladores explota ante el déficit de 'talento tech'

El personal ‘tech’ sigue siendo uno de los puestos de trabajo más buscados. De acuerdo a un estudio realizado en febrero de este año por la patronal tecnológica, DigitalES, actualmente en España existe en el sector de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) un déficit claro de profesionales del área con aproximadamente 100.000 vacantes. Es por esta misma razón que cada día existen nuevos métodos para especializarse. Además de los estudios en universidades tradicionales hoy los llamados ‘bootcamps’ (campos de entrenamiento), están sumando cientos de estudiantes que buscan sumarse al mundo tech.

Estos campos de estudio no son iguales a una universidad. En general se diferencian por tener diferentes metodologías: son intensivos, orientados a las habilidades prácticas y soft skills (habilidades blandas), aprendizaje a través de los actos (learning by doing), entre otras. Algunas de ellas no exigen títulos académicos para sus ingresos y sus objetivos son preparar al estudiante para el mercado laboral tan demandante y volátil. Se trata de programas enfocados en formar a personas en las habilidades y herramientas que las empresas necesitan. En nuestro país cada vez existen más opciones, desde TheBridge hasta la Escuela 42, iniciativas que permiten este tipo de especializaciones y aprendizajes técnicos.

Telefónica ha decidido no quedarse atrás en ámbitos formación. Para ello desde hace algunos años que se sumó a la escuela de informática privada francesa 42. Hoy con sede principal de España en Madrid, el campus de programación gratuito y autodidacta busca sumar profesionales para cubrir esa necesidad de perfiles. “No hay profesores ni horarios”, comenta la responsable de talento del campus, Belén Aranda. Su idea es formar a través del aprendizaje práctico y ofrecen una etapa inicial de estudios (common core), y luego opciones de especialización en sectores como ciberseguridad, machine learning, etc. “Ese aprendizaje de soft skills marca la diferencia en el mundo laboral, y tienen superación porque aprendes de situaciones reales”.

Los expertos aseguran que en diferentes sectores existe un desequilibro entre la oferta y la demanda de empleo. Entre ellos el mundo cripto, software, diseño UX/UI, entro otros

Hace un tiempo se creó la Asociación de Talento Tech en España (Asottech) que nació con el objetivo de ser una institución que represente al talento tecnológico del país, además de buscar que España sea un 'hub' de referencia en formación e innovación. Al ver que existían cada vez más alumnos, decidieron crear esta representación para promover y mejorar las oportunidades que ya existen: “El potencial que tenemos en España es altísimo”, comenta el presidente de Asottech, Juan Riva, y añade que sus contenidos están en permanente cambio al tratarse de un sector tan volátil. Para la Asociación, uno de los principales desafíos es concienciar a las compañías de la necesidad del reskilling dentro de los equipos; es decir, en vez de contratar nuevos perfiles formar a los que ya tienen porque es “mucho más eficiente''.

Así como existen campus más generales para preparar a estos candidatos, también hay otros más especializados como Tutellus. Se trata de una plataforma educativa que hoy ha evolucionado a una comunidad ‘cripto’. Tienen una formación 100% práctica basada en su experiencia de tokenización de proyectos con su token propio llamado ‘TUT’. “Quien busque un título, Tutellus no es su lugar adecuado. Pero quien busque trabajar en el ecosistema cripto o lanzar sus propios proyectos, somos su compañero ideal”, zanja el cofundador y CEO de la empresa, Miguel Caballero. Para ellos, el mundo de las criptomonedas es uno de los sectores que más personal requiere: “Seguimos sufriendo un desajuste tremendo entre oferta y demanda”.

Otra de las grandes oportunidades que existen para especializar son las aceleradoras de talento digital. TheBridge tiene programas de detección y formación de nuevo talento en ciberseguridad, data science, desarrollo de software, diseño UX/UI y marketing digital. Para ellos el problema de oferta y demanda también es una clave para describir al sector, y aseguran que a medio plazo verán un fuerte desarrollo de la base de la pirámide del talento tech. “Por un lado surgirán nuevas oportunidades para participar en este sector profesional y, por otro, las empresas aumentarán los presupuestos de formación de ‘reskilling’”, indican. TheBridge ofrece programas de formación para completar, actualizar o reciclar las capacidades de los estudiantes y tienen una duración de 16 semanas.

Ironhack también es uno de los ‘bootcamps’ más reconocidos en el país. Se fundó para cambiar la forma de enseñar tecnología y buscan empoderar a estudiantes que estudien carreras como desarrollo web, diseño de UX/UI y análisis de datos. Como todos los anteriores, también se centran en transformar el espacio educativo en el cliente y orientado a los resultados. 4Geeks Academy, Uxer School, Epitech, Le Wagon son otras de las destacadas, y así como ellas, existen diferentes en España que buscan sumar nuevos talentos digitales para frenar la brecha digital que existe y ese ‘desajuste’ entre la falta de personal y las vacantes existentes.