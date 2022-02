Glovo prevé unas pérdidas operativas de 330 millones este año con Delivery Hero

El año 2022 será el de la integración de Glovo en Delivery Hero, tras la ‘toma de control’ que acaba de formalizar el gigante alemán. Y en este primer año la startup española espera unas pérdidas operativas de 330 millones de euros después de elevar hasta los 4.300 millones el volumen de pedidos gestionados a través de su plataforma. El periodo de aceptación de la oferta de los germanos ha acabado sin el acuerdo con el 5% del capital social.

Estas pérdidas operativas y la previsión de pedidos ha sido comunicada este jueves por Delivery Hero en la presentación de resultados. En estas cifras, según han asegurado, no se incluye una de las compras que se han firmado pero aún no se ha cerrado definitivamente por parte de la compañía dirigida por Óscar Pierre. En teoría esta adquisición mejorará estos objetivos comunicados hoy, aunque no se ha dado a conocer cuánto los incrementaría.

Por otra parte, Delivery Hero ha confirmado ante los analistas que el periodo de aceptación de la oferta firmada por los grandes fondos como Seaya Ventures, Korelya, Luxor Capital o Hedosophia (del millonario británico Ian Osborne) ha concluido con un 95% del capital dentro. Es decir, los dueños de un 5% de las acciones se han quedado fuera, sin que se haya hecho público quiénes son los que no han estampado la firma.

Dentro de este porcentaje, no estarían incluidas las acciones que corresponden con 'Family and Friends' (familia y amigos en español) en el argot de la empresa -núcleo duro directivo y personas de confianza del mismo- y las que ostenta de manera directa el cofundador y consejero delegado, Óscar Pierre. Entre ambos suman un 2,1% de todos los títulos. ¿La razón? Delivery Hero precisa que ese 95% de aceptación es de los accionistas 'no operativos' de la empresa. Es decir, al margen del equipo ejecutivo liderado por Pierre.

Después de la presentación de resultados globales, Delivery Hero se desploma más de un 20% en bolsa. Algunos bancos de inversión como Citi entienden que la actualización de los números del último trimestre de 2021 son "ligeramente decepcionantes". Esto afecta de lleno a la venta de Glovo, básicamente porque el pago es en acciones y no hay lo que se conoce como un 'collar agreement'. Es decir, no existe un suelo para el intercambio accionarial, por lo que toda rebaja de la capitalización afecta a la valoración final que se haga de la startup en el cierre definitivo de la transacción.

Quiénes firmaron la venta

El último día del año 2021 se certificó la 'toma de poder' de Delivery Hero en Glovo. Y se ejecutó gracias a una serie de accionistas que pactaron con los alemanes un acuerdo que ahora se acaba de extender al resto de socios minoritarios. Entre estos firmantes hay dos 'tapados': el histórico fabricante de bebidas alcohólicas francés Pernod Ricard y, sobre todo, el millonario inversor británico Ian Osborne, con su fondo Hedosophia, que se ha convertido en el principal inversor más allá del comprador. Entre ambos suman casi el 9% de los títulos.

Estos son los mayores 'tapados', pero no los únicos. Otros que también acordaron este 'vuelco navideño' en el accionariado fueron varios fondos internacionales. A Seaya Ventures, que se desprendió de su 3,4%, se suman la gestora francesa Idinvest, con el 3,6%; la franco-china Cathay Innovation, con el 2,8%, y Korelya, el fondo impulsado por el gigante japonés Naver y también accionista de Wallpop, con el 1%. Drake, con el 4,4%, era uno de los accionistas relevantes y también se sumaron, al igual que el fondo europeo Lakestar. Entre todos ellos sumaban el 25,9% de los títulos de Glovo.