El Gobierno invertirá hasta 70 millones en el megafondo de Telefónica y K Fund

No hay plazo que no se cumpla. El fondo Next Tech ya se ha puesto en marcha tras siete meses de su anuncio. Esta tarde la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha dicho que el Gobierno invertirá hasta 70 millones de euros del fondo Next Tech en Leadwind, el fondo para invertir en tecnológicas de K Fund y Telefónica. Esta es la primera gran inversión que realizarán con este vehículo que está contemplado dentro del Plan de Recuperación ,Transformación y Resiliencia que movilizará 4.000 millones de euros.

Esta inversión de dividirá en dos: 2.000 millones de euros de inversión pública y otros 2.000 millones que vendrán de fondos privados para invertir en 'scaleups' tecnológicas españolas. A siete meses de su anuncio, la ministra de Economía ha hecho el anuncio de este fondo tecnológico que busca impulsar el crecimiento de las empresas nativas digitales y la inversión de proyectos tecnológicos de alto impacto. En septiembre de 2021 La Información adelantaba que grandes gestoras ya estaban tocando la puerta de Calviño para formar parte de esta iniciativa.

El fondo Leadwing se lanzó en septiembre del año pasado y tiene una inversión prevista de hasta 250 millones de euros. Se trata de uno de los mayores fondos para apoyar startups en fases de fuerte crecimiento y más avanzadas. este 'megafondo' tendrá el foco puesto en compañías del sur de Europa y de Latinoamérica. ¿El objetivo de esta alianza? La gestora K Fund, liderada por Iñaki Arrola y Carina Szpilka buscaba invertir en compañías de este estilo y del sector tecnológico y Telefónica será el 'inversor ancla' de esta campaña aportando más de la cuarta parte del dinero.

Calviño ha asistido a la jornada de inaugural del Mobile World Congress, que, por primera vez en 17 años, ha reconocido con un premio la política de digitalización del Gobierno español. La vicepresidenta económica ha celebrado que el evento "va recuperando la vitalidad prepandemia" y ha destacado el "gran cambio" respecto a la edición anterior. "Estamos trabajando codo con codo, juntos, para garantizar por supuesto que el Mobile siga estando en esta, su ciudad, su hogar, cuantos más años mejor", ha destacado.

Telecomunicaciones

La vicepresidenta también ha destacado que el Gobierno está instando en el entorno europeo a un marco que "permita impulsar las inversiones públicas y privadas en el despliegue de nuevas tecnologías" y proteja el "campo de juego igualado" para los operadores. Los últimos meses han estado marcados por la demanda de los operadores de cambios en las normas de la Unión Europea que les permitan ganar más tamaño para conseguir una escala industrial que facilite sus inversiones y un marco regulatorio que equipare sus derechos y deberes con los gigantes digitales.

"Respetamos a todos los actores de la nueva economía. Pero nosotros también merecemos respeto. Es imposible afrontar los nuevos tiempos con las viejas normas. Nuestro sector no pide privilegios, sino justicia", ha asegurado el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, en su discurso inaugural del evento. Ahora solo queda que otras gestoras sigan presentando sus proyectos a esta iniciativa gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO)- AXIS (su filial de capital de riesgo) y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), para que el fondo Next Tech siga su curso de inversión en los próximos meses.