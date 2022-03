GOI seguirá 'engordando' con compras tras superar los 20 millones de ingresos

La startup de transporte, montaje e instalación de mercancías voluminosas en España, GOI, se propone nuevos objetivos para este 2022. Tras haber superado una facturación de 20 millones de euros en 2021, la compañía se lanza a engordar su participación en el territorio nacional, y buscará comprar nuevas compañías en los próximos meses: "Seguiremos comprando y analizando compañías, aunque por ahora solo serán en España", asegura a La Información la fundadora y CEO de la empresa, Yaiza Canosa.

A comienzos de este año GOI comenzó con esta tendencia de adquirir nuevas empresas en el marco de su estrategia de crecimiento. Así se hizo con Lidertrans y Servimas, dos empresas destinadas al transporte voluminoso. Con la primera consiguen abrir una nueva línea de negocio por ser especializada en productos con temperatura controlada (refrigerado, congelado y ambiente). Con la segunda podrá abarcar más terreno en Aragón y las comunidades autónomas limítrofes.

Lidertrans aportó con 150 vehículos de uso diario y Servimas entregaba servicios a firmas del sector retail y comercio minorista con una flota de más de 50 vehículos. Con estas compras GOI suma más de 160 personas contratadas y otras 500 que son colaboradores transportistas. Además, tiene una red que supera los 75.000 metros cuadrados en toda la Península y una flota productiva de más de 900 vehículos. Al momento de la adquisición la CEO de la startup comentó que esta integración se alineaba con sus objetivos a corto y largo plazo y que contar con ambos equipos los ayudaría a ofrecer nuevos servicios a sus clientes.

Moira Capital Partners compró el 50% de la startup por 17 millones de euros. Esta operación se realizó a través de una ampliación de capital con el objetivo de financiar el plan de negocio.

Pero las decisiones de GOI no las toma solo su fundadora y su equipo. En julio de 2020 Moira Capital Partners, gestora que invierte principalmente en startups de innovación a medio y largo plazo, realizó una inversión de 17 millones de euros a través de una ampliación de capital, para hacerse con casi el 50% de la compañía de Canosa. Aunque según las cifras que presenta Moira Capital en su web, el capital invertido fue de 10 millones por un 30% de participación. Esta operación se realizó con el objetivo de financiar el plan de negocios de GOI, para crecer en ingresos y poder realizar nuevas contrataciones. Para la la gestora dirigida por Javier Loizaga, esta operación representaba una oportunidad única de inversión en el sector.

Antes de ese movimiento la empresa había captado 200.000 euros del reconocido inversor Carlos Blanco. Pero también en sus inicios formó parte de programas especiales para startups de grandes compañías como el programa de innovación abierta I’mnovation #Startups de Acciona. Además del sistema acelerador creado por SEAT, el Accelerator by Conector. Por ahora descartan cerrar una nueva ronda. Su fundadora explica que “ahora mismo estamos bien porque generamos caja y dinero. Mi forma de gestionar es diferente y siempre que pueda evitarlas lo haré… pero a veces son imprescindibles”.

Aunque no todo ha sido simple en su historia. En 2019 tuvieron que enfrentarse a la pandemia, y a pesar de que pudieron sobrellevarla, los primeros meses de 2020 fueron complicados en términos de gestión. Un año antes también tuvo grandes problemas con los servicios que prestaba al gigante IKEA: tuvieron más de 400 incidencias con clientes que compraron muebles en el almacén de San Sebastián de los Reyes. Tras la lluvia de críticas, la compañía sueca decidió volver a contratar a su antiguo proveedor, Vadiser, con el fin de suplir los envíos- aunque no cesó su contrato con la española. Frente a esta situación, Canosa asegura que el problema fue una "cuestión tecnológica de IKEA que no estaba integrada con los operadores. Cuando terminamos nuestra integración continuamos con las entregas de manera regular”.

Canosa no solo ha sido la fundadora de GOI. Desde edades muy tempranas fue creando compañías que luego vendió, hasta que en 2017 comenzó con la idea de formar la startup de transporte y logística. Fue parte de Endeavor, organización que apoya a emprendedores con potencial de impacto económico por tres años. También ha sido galardonada con el Premio Innovación Emprendimiento Femenino en los XXX Premios Fedepe, y se ha unido a diferentes proyectos sociales como la construcción de una escuela privada en Ibiza. La empresaria siente que al sector de las startups aún le queda "mucho por hacer ya que aún es muy tradicional", pero ella apuesta por que su compañía sea solvente.

De la misma forma, Yaiza Canosa aprovecha el auge del sector y los buenos resultados de su compañía y se plantea en una futura salida a bolsa: “es una posibilidad que no descartamos y la vemos como una gran oportunidad”. La compañía facturó en 2020 5,9 millones de euros y el año pasado duplicó sus resultados hasta alcanzar más de 20 millones, según las cifras entregadas por su CEO. Este año la empresa estará completamente enfocada en su negocio nacional y espera seguir con la tendencia al alza y multiplicar por dos estos ingresos hasta alcanzar los 40 millones. Ya en 2023 pondrá el foco en su internacionalización.