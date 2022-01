Hamelyn, la participada de Juan Roig que pone el foco en la reventa de libros

Las compras de segunda mano han cambiado de ser una de las últimas opciones de las personas a una de las primeras, especialmente al encontrarnos en una era en que la sostenibilidad es uno de los pilares claros de la sociedad y los gobiernos. Hamelyn, la startup de reventa de libros de segunda mano, y acelerada por la sociedad de inversión de Juan Roig, Lanzadera, tantea expandir su negocio en los próximos meses a una nueva línea de productos: la venta de ‘physical media’ (materiales físicos de medios) como vinilos, dvds, entre otros.

El objetivo claro de la compañía es llegar a añadir todas las categorías que puedan para que los usuarios vendan cualquier cosa simplemente con un click según comenta a La Información el cofundador de la startup, Valentín Izquierdo. Hamelyn es el intermediario único entre el comprador; es decir, ellos compran el producto, lo reciben y luego lo venden, por lo que no son un ‘marketplace’ aunque no descartan que en un futuro puedan llegar a ello. Ahora su objetivo sigue estando en expandir el negocio de los libros, pero esperan pronto poder ampliar su gama a los productos de reproducción.

Izquierdo asegura que escogieron los vinilos o videojuegos porque en términos de tecnología no les requiere de un mayor esfuerzo ya que utilizan el mismo método: leen el código de barra del producto, les entregan un precio instantáneo de la compra y se les hace el pago en 24 horas. Después el servicio de Hamelyn se integra con los principales marketplaces como Amazon, eBay, y los venden. “Queremos tener nuestra tienda online, con un servicio como si fuera Amazon; es decir, mañana lo tienes en casa, tiene calidad verificada, precios correctos y garantías”, indica.

El futuro de Hamelyn

En octubre la compañía cerró una ronda de 1 millón de euros que fue liderada por los fondos Cabiedes & Partners de Luis Martín Cabiedes, inversor de capital riesgo y también accionista de la startup Cocunat o Tiendeo; Itnig, a través de su fondo Itnig Future One, y Angels Capital, el brazo inversor del dueño de Mercadona. Hamelyn entró en Lanzadera en mayo de 2021 para crecer, y aunque al comienzo no tenían la necesidad de capital decidieron tocar la puerta de los fondos que les interesaban para poder seguir con su expansión. Aunque no se han desvelado los porcentajes claves de los accionistas, los dueños tienen más del 80% de control de la compañía.

Aunque miran hacia otros proyectos, el sector de los libros sigue siendo ideal para ellos: creían que cuadraba con su modelo de negocio y sabían que era un mercado que iría al alza. Incluso, desde la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal) destacaron que 2021 fue "excepcionalmente bueno" para el sector, lo que se vio reflejado también en los números de la compañía. Cerraron su primer año con casi 30.000 pedidos, aumentaron su plantilla hasta alcanzar los 20 empleados, y llegaron a una capacidad de almacén de más de 1.000 metros cuadrados con más de 100.000 referencias en stock.

Este año dentro de su plan de negocios buscarán ampliar su capacidad de almacenaje porque quieren pasar el medio millón de referencias. Además su objetivo será superar los 100.000 pedidos y crear nuevas sinergias con Amazon México o Estados Unidos para alcanzar una mayor cuota de mercado. Actualmente realizan envíos a más de 30 países como Noruega, China, Singapur, Chile o México, que representan un 10% de las ventas que consiguen. “Podemos ampliarnos a Portugal próximamente porque se gestiona desde España, pero aún está en ‘stand by’”.

Ya para el año 2023 piensan en otras líneas como la venta de ropa o muebles, pero indican que “con este tipo de negocios tendremos que adaptarnos a muchas cosas tanto en tecnología como en espacio de almacenes”, por lo que todavía lo mantienen en el tintero para enfocarse en sus proyectos actuales: afianzar su modelo de compra, contratar talento técnico como programadores para poder estar conectados a nivel internacional, e incluir mayor tecnología en sus operaciones, tres de los objetivos que conseguirán con la ampliación de capital de octubre.