La hispano-australiana Prophero capta 5 millones con Samaipata y Fifth Wall

Prophero, la plataforma inmobiliaria hispano-australiana, ha logrado levantar algo más de 5 millones de euros en una ronda de financiación coliderada por dos gestoras de inversión. Una es la estadounidense Fifh Wall, uno de los grandes fondos de capital riesgo vinculado al sector inmobiliario y accionista relevante de la española Clikalia. La otra es la española Samaipata. La compañía quiere acelerar el negocio después de alcanzar una treintena de transacciones mensuales en España.

La startup fue fundada por Pablo Gil Brusola, español con nacionalidad australiana, y Mickael Roger, francés también con el pasaporte australiano. El centro de operaciones está en Sidney, aunque cuenta con equipo propio en España y una parte fundamental del equipo directivo es español. La primera ronda de financiación tuvo lugar a principios de este año y fue de algo más de un millón de euros con dos fondos australianos como Jelix y AfterWork. Ahora trata de acelerar en España.

El modelo ataca lo que se conoce en inglés como 'Buy to Let', es decir, comprar para alquilar. Son una plataforma que pone en contacto a potenciales compradores con todos los proveedores necesarios para adquirir y poner en el mercado una o varias viviendas. "El modelo lo conocemos muy bien por algunas de nuestras participadas en Estados Unidos y en el que llevábamos muchos meses buscando inversiones en Europa", asegura Miguel Nigorra, socio y responsable de Europa de Fifth Wall. Ese diseño como plataforma es lo que ha atraído a Samaipata, fondo liderado por el que fuera fundador de La Nevera Roja, José del Barrio, y especializado en este tipo de negocios.

Sus primeros pasos fueron en Australia y lanzaron antes del verano en España. Este último ya supone un mayor peso en operaciones respecto al primero. En total, según sus propias cifras, han alcanzado las 200 transacciones entre ambos mercados. Su tecnología, basada en más de 200 variables, permite encontrar zonas más idóneas para invertir. Se centran casi en exclusiva en vivienda de segunda mano -los únicos inmuebles nuevos que pasan por su plataforma son los que están en manos de bancos y que proceden de la crisis inmobiliaria de 2008-.

Esa tecnología es la que permite ajustar al máximo las inversiones para incrementar rentabilidades netas hasta el 9% en el mejor de los casos. El hecho de ser global permite que no el comprador no tenga por qué centrarse sólo en viviendas dentro de un radio de actuación específico. Las comisiones relativamente bajas son las que permiten acceder a este servicio a perfiles diferentes a los "grandes inversores, family offices y otros actores", según explica Gil Brusola. En concreto, cobran un primer pago fijo por la gestión y otro en caso de haber finalizado la transacción. Hoy el 'ticket medio' por operación es de 6.000 euros.

Competencia en EEUU

Gil Brusola explica que la aspiración es convertirse en una plataforma más completa. No sólo acoger la transacción entre el comprador y el vendedor, sino también incluir en su 'marketplace' a otros actores que participan en la transacción, desde el notario hasta la empresa dedicada a las reformas. Sus ingresos ahí no sólo se circunscribirían a la comisión al comprador de la vivienda sino al que presta servicios en su herramienta. Esto permitiría elevar el 'ticket' hasta más del doble del actual.

La principal competencia de Prophero es Roofstock, con sede en Estados Unidos. El pasado mes de marzo anunció una ronda de 240 millones de dólares con una valoración de casi 2.000. entre sus inversores destaca Softbank Vision Fund, junto con otros fondos de renombre como Bain Capital, Khosla Ventures. Desde su fundación ha generado un volumen de transacciones de más de 5.000 millones.