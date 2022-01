Inventa: el español que atrae con su fintech en Brasil a Andreessen Horowitz

Marcos Salama es un español que estaba al frente del negocio de entrega de frescos procedentes de supermercados en toda Latinoamérica para Rappi, el que fuera rival de Glovo en la región. Conoció durante sus más de tres años en el puesto algunas de las necesidades de los pequeños establecimientos en mercados como el brasileño. Hace ahora justo un año decidió poner en marcha una 'fintech' para ayudar a descubrir y financiar productos que incorporar a su portfolio en estos pequeños negocios en Brasil. Acaba de levantar 20 millones de dólares del gigante de la inversión en Silicon Valley Andreessen Horowitz.

"Me di cuenta que el 'retailer' es un emprendedor que sufre mucho en Latinoamérica; no saben que comprar y no tienen capital de trabajo para financiarse; los créditos para eso tiene intereses del 5% o 7% mensual, lo que es una absoluta locura", explica Salama en declaraciones a La Información. La conclusión es Inventa, su nuevo proyecto que se coloca como una plataforma en medio entre el vendedor pequeño final y los proveedores de productos al por mayor. Al primero lo financia a 60 días y lo guía para recomendarle productos, mientras que al segundo le trata de quitar riesgo para su distribución y además le promete un incremento de ventas con otros pequeños tenderos del país.

Se centró en Brasil, al entender que era un primer mercado enorme para poner en marcha este modelo. Y arrancó el proyecto en febrero. A partir de ahí ha mantenido conversaciones con algunos inversores, entre los que se encontraba Andreessen Horowitz, con el que ya había tenido relación por su inversión en Rappi. "Tenía relación con ellos, les dije que iba a montar este proyecto y durante los últimos meses hablamos antes de que invirtieran; creemos juntos en la oportunidad", apunta.

En total ha levantado 20 millones de dólares en una primera ronda de financiación en la que no sólo participa Andreessen Horowitz, sino también el fondo Monashees y tras gigantes del sector en Estados Unidos como Greylock, Founders Fund o Tiger Global. Ya estaba en el accionariado Pear VC, la gestora estadounidense que está codirigida por la española Mar Hershenson.

Salama no está solo en el proyecto. Se ha aliado con el también español Fernando Carrasco, experto en datos que llevaba desde principios de 2011 en Mckinsey, y con la brasileña Laura Camargo, que además de haber pasado por el equipo brasileño del fondo de inversión General Atlantic, ejerció como responsable de finanzas de Gympass, la startup de gimnasios del mercado latinoamericano.