Just Eat estrena el convenio que fija en 15.200 euros el salario mínimo de riders

Este año ha sido marcado por la entrada en vigor de la 'ley rider'. Con esta normativa se busca que los repartidores regularicen su situación como trabajadores y pasen a ser empleados y no autónomos como hasta ahora muchas compañías lo habían hecho. Para ir de la mano, la plataforma dirigida en España por Patrik Bergareche, ha llegado a un acuerdo con los grandes sindicatos, CCOO y UGT, para mejorar aún más las condiciones laborales de sus riders y han aumentado el salario mínimo a 15.200 euros anuales, es decir, 8,5 euros por hora.

El objetivo de esta iniciativa es entrar en los detalles de los entornos laborales de las plataformas, específicamente de Just Eat, donde definen las relaciones laborales en "un entorno tan cambiante", según indicaron en una rueda de prensa. Dentro de las mejoras y condiciones, incluyen que los trabajadores tendrán un máximo de 9 horas al día, con vacaciones de 30 días, y estarán dentro de un plan de seguridad privado que cubrirá entre 40.000 y 60.000 euros aproximadamente.

"Este acuerdo compagina elementos importantes de protección social y establece las relaciones laborales", dice el director general de Just Eat en nuestro país. Los repartidores tendrán derecho a la desconexión digital, a protección del entorno laboral y mejoras que "consideramos clave para su correcto funcionamiento". También se suma la definición de categorías profesionales de un modelo y entorno único para que los repartidores puedan aspirar a mayores cargos.

Para los sindicatos, esta también es una gran oportunidad para demostrar que los riders "son un motor de crecimiento económico y también un motor importante de la sociedad. La idea es crear empleo legal seguro y de calidad". Según indican, esto homogeneiza las condiciones de los repartidores de la plataforma española y es el principio de un "comienzo para este sector en el que se pueden conciliar diferentes intereses", indica Álvaro Vicioso, secretario de Acción Sindical y Comunicación de la FeSMC-UGT.

Recordemos que hace tan solo unas semanas la Comisión Europea anunció que prepararía una normativa para regular las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas de transporte y de delivery. Según Bloomberg, esto podría significar un coste de hasta 4.500 millones de euros más al año para las empresas, quienes deberán asalariar a hasta 4,1 millones de personas. Frente a esto, el fundador de Just Eat, Jitse Groen, ha salido a respaldar la iniciativa: "Just Eat Takeaway.com acoge y apoya plenamente las propuestas de la Comisión Europea para mejorar las condiciones de los trabajadores y ayudarles a acceder a la protección social".

Actualmente la empresa opera en 1.700 municipios del territorio nacional y abarcan el 95% de la población española. Tienen 2,5 millones de usuarios y están asociados a más de 20.000 restaurantes. Este nuevo acuerdo con los sindicatos va a permitir que sus trabajadores, quienes están contratados por la compañía y no por las empresas de logística, tengan acceso a estas nuevas condiciones que califican como 'históricas'. Por el momento, solo Just Eat se une a esta iniciativa y aunque los sindicatos ya han tenido conversaciones con otras plataformas, "no han llegado a puerto seguro", finalizan.