K Fund suma a BBVA para el megafondo y alcanza 175 millones en compromisos

El mayor fondo de capital riesgo de España empieza a tomar forma. Leadwind, el vehículo desarrollado por la gestora española K Fund, acaba de ejecutar el primer cierre con 140 millones de euros, aunque mantiene compromisos firmes de inversión de más de 175 millones. A Telefónica y el fondo de fondos público Next Tech se suma ahora un nuevo grupo de corporaciones en el que despunta BBVA. La primera inversión llegará en las próximas semanas. El objetivo es que se sumen más grandes compañías como accionistas para alcanzar los 250 millones de 'tope'.

Telefónica y BBVA, dos de los 'pesos pesados' del Ibex 35 en España, se repartirán en torno a un tercio del fondo total: unos 85 millones de euros. El primero sumará 70 millones y la entidad financiera presidida por Carlos Torres aportará 15 millones. Estos ya son compromisos firmes, junto con los 70 millones de Next Tech, el fondo del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El resto hasta los 175 millones se los reparten otras empresas como Global Omnium (Aguas de Valencia) o la consultora tecnológica Satec, además de 'family offices' no revelados. Ahora se busca incorporar también socios inversores en Latinoamérica, con especial foco en Brasil. Tienen un año por delante para abrochar definitivamente el vehículo. "En Latinoamérica apenas hemos empezado y tenemos algunas corporaciones que no han llegado a este primer cierre", asegura Miguel Arias, socio del nuevo fondo, a La Información.

Si finalmente alcanza el tamaño objetivo de 250 millones se convertirá en el mayor fondo de inversión de startups de España. Se centrará en compañías que ya tienen un modelo más o menos probado (al menos 2 millones de facturación) en rondas donde entrarán con un primer 'ticket' de entre 5 y 10 millones de euros con una valoración previa a la inyección de dinero ('pre-money') de 40 millones de euros. Buscan no concentrar especialmente el riesgo, por lo que el tope de inversión en una sola startup sería de hasta 30 millones de euros. Se centrarán en tecnologías como 'Internet de las Cosas', redes, servicios en la nube, inteligencia artificial o blockchain.

El reparto geográfico de su actividad en los próximos años deja una conclusión clara: habrá mucho dinero para proyectos en España, donde la inversión en el sector se ha disparado. En torno a la mitad de todo el dinero se destinará a este país. El 25% irá destinado a Latinoamérica y el resto a otros mercados, con el ojo puesto en países europeos como Portugal. El equipo estará formado por el propio Arias y Sergio Álvarez (ambos coincidieron en la startup Carto), junto con Borja Santos que hasta octubre del año pasado era el 'jefe' para España y Portugal del gigante de los pagos online Stripe.

Ese carácter de 'operadores' de los gestores -profesionales y emprendedores que han estado al otro lado y han gestionado startups desde dentro- es uno de los atributos que buscan exhibir para hacerse un hueco en un mercado del capital riesgo que se ha vuelto especialmente competido por la abundancia de dinero. "La clave es la personalidad fuerte; es lo que te marca la diferencia", apunta Arias. A esto también añade la oportunidad de contar con esas grandes corporaciones en el accionariado del fondo. Desde la gestora van a crear un programa de 'partnerships' para que sus participadas puedan acceder a proyectos y puedan tener una relación comercial fluida con Telefónica, BBVA o Global Omnium. Arias tiene amplia experiencia en esto, pues durante los últimos años ha intentado hacer lo mismo con las startups aceleradas e invertidas por Wayra con la propia operadora de telecomunicaciones española.

El fondo llega en un momento en el que existe fuerte competencia en las fases más avanzadas (a partir de lo que se conoce como 'Series A' en el argot), con grandes fondos de inversión internacionales levantando grandes cantidades de capital. No sólo Tiger Global o Softbank, sino también gestoras más tradicionales. Arias asegura que el objetivo es que todas estas firmas los vean más como un aliado local y especializado y no tanto como un potencial competidor. Eso va a resultar clave, pues este tipo de enseñas, con bolsillos muy profundos, están mirando cada vez más hacia abajo y en fases más iniciales de las startups.

Ese contexto también está marcado por la situación macroeconómica y geopolítica. Arias entiende que no es, ni mucho menos, un mal momento para nacer y para arrancar. Primero porque un fondo es a diez años, por lo que las crisis más coyunturales afectan menos. Además la corrección que se está viviendo en fases muy avanzadas más cercanas a la bolsa o, directamente, en cotizadas "llega atemperadísima aquí". Las valoraciones algo más ajustadas pueden ser una oportunidad. Pero el mejor efecto es el que tiene que ver con el análisis de los números: "Se mira más el ingreso, el camino a la rentabilidad".

'Edad de oro'

Fundado en 2016, K Fund comenzó como un fondo para etapas tempranas centrado en el mercado español y en las etapas pre-semilla y semilla. La firma fue uno de los primeros inversores institucionales en invertir en empresas como la plataforma de software para recursos humanos Factorial (hoy valorada en el entorno de los 500 millones de dólares); la agencia de viajes especializada Exoticca, la plataforma de planificación financiera y análisis para empresas medianas Abacum o La Gran Familia Mediterránea, fundada por el cocinero español Dani García.

El ecosistema de startups español vive una 'edad de oro' en los últimos años en cuanto a inversión y operaciones se refiere. Durante el pasado año se captaron más de 4.000 millones de euros en más de 400 ampliaciones de capital, según datos de la Fundación Bankinter. Los grandes fondos se acaban de rearmar y el ejemplo más claro es la propia K Fund. La pólvora está lista para ser usada.