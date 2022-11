Las megarrondas del arranque de 2022 salvan a las startups de un frenazo anual

Los vientos de cola que se vivieron en el primer trimestre de este curso van a salvar la foto global de la inversión en startups españolas. Las 'megarrondas' cerradas durante los tres primeros meses, pero negociadas durante un ejercicio 2021 marcado por la euforia y previo a la guerra de Ucrania y la inflación, mejorarán los números. El tercer trimestre del año, según datos de la Fundación Bankinter, recortó un 20% el volumen desembolsado por los fondos respecto al mismo periodo del año anterior. Todos los inversores consultados confirman que el dinero se ha vuelto más exigente, con valoraciones a la baja, ante unas condiciones macroeconómicas inciertas y un escenario de inflación alta.

Entre enero y marzo, se estaban encendiendo las luces de la fiesta pero aún quedaba algo de música. Typeform rozó el estatus de unicornio con 123 millones de euros de ronda liderada por Sofina. Paack, plataforma para la gestión de la logística de la última milla, dio entrada en enero al gigante japonés Softbank con su fondo Vision Fund en una operación de 200 millones. La agencia de viajes corporativos Travelperk sumó 115 millones de euros más con General Catalyst. La 'app' para descubrir eventos Fever daba entrada a Goldman Sachs y consolidaba a Atresmedia como socio en una ampliación de 200 millones, que también la convertía en unicornio.

La inmensa mayoría de estas operaciones venían negociadas desde el año 2021 y con cierto viento de cola, justo antes de la sacudida en el sector tecnológico y el retraimiento en el lado inversor, según explican diversas fuentes del sector consultadas por La Información. Entre ellas suman más de 600 millones de euros. A partir del mes de abril hubo un freno progresivo que se ha acentuado algo más desde el verano. Del 'top 10' de grandes operaciones del sector, siete se dieron antes de junio. Entre las tres restantes destaca la de Factorial, que es una 'rara avis' por el momento y por las cifras logradas en la ampliación que la convirtió en unicornio.

Según los datos del Observatorio de Startups Fundación Bankinter, entre los meses de julio y septiembre de este año se han recortado todas las magnitudes en el sector del capital riesgo: se ha pasado de 113 operaciones suscritas con compañías y 929 millones de euros de 2021 a 84 transacciones y 738 millones desembolsados por los fondos. Es una caída significativa, que también se dio en cuanto a dinero inyectado durante el segundo trimestre (un 15% por debajo).

Queda pendiente ver lo que sucede en el último trimestre del año, que por ahora no va a la baja. La cifra total, en la que no sólo se incluye dinero nuevo sino también compras de acciones ya emitidas en 'ventanas' de secundario, es más o menos similar a la de 2021. La operación de Factorial, con presencia 'pura' de fondos de capital riesgo, y la del fabricante de cargadores eléctricos Zunder, que recibió cerca de 100 millones de la gestora Mirova (Natixis), compensan la 'megarronda' de más de 200 millones del unicornio de ciberseguridad 'español' Devo de octubre de 2021.

Dos meses complicados

Aún quedan dos meses por delante, noviembre y diciembre, en los que durante el año pasado se captaron más de 800 millones con la 'megarronda' de Jobandtalent en el mes de diciembre con la irrupción de Kinnevik (fueron 440 millones de euros de inversión, entre capital nuevo y secundario). No va a ser fácil de llegar a esa cantidad, habida cuenta de la mayor cautela de los inversores, también los internacionales. Esa cautela, según las mismas fuentes, están siendo más intensas en las fases más avanzadas, es decir, en rondas de crecimiento de decenas de millones, pues el riesgo es mayor y las valoraciones están a la baja.

Fundadores de los que han levantado rondas relevantes en los últimos meses han admitido que las negociaciones no han sido sencillas y que los procesos de decisión se han alargado respecto a un eufórico 2021. "Las buenas compañías van a tener dinero, porque hay mucho dinero del mercado. Para el resto las condiciones se endurecen y por eso se están repitiendo rondas internas, extensiones o incluso deuda convertible", explica un gestor de una de las firmas relevantes del sector.

Por falta de capital no va a ser. Existe una gran cantidad de 'pólvora' seca en el sector. No sólo con fondos que se están levantando ahora, como los nuevos apoyados por el fondo de fondos público del ICO Next Tech (K Fund o Seaya Andromeda), sino también con los que ya estaban configurados y que aún tienen dinero para invertir. JME Ventures o Kibo Ventures levantaron sus respectivos fondos en 2019 y 2020 y aún tienen gasolina, al igual que otras gestoras relevantes, como Inveready o Samaipata.

Ante este cierto 'parón' en el sector tecnológico, por las condiciones macroeconómicas, también se está produciendo un cambio: se ha incrementado el número de operaciones aunque de un tamaño mayor. Excluyendo la de Glovo a Delivery Hero, que trastoca todas las cifras, entre enero y noviembre se han producido 69 operaciones de compra de compañías por una inversión ligeramente por debajo de los 500 millones. En todo el año 2021 se habían producido 68 transacciones.