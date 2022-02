Los minoritarios de Glovo tiemblan ante el empacho inversor en Delivery Hero

Los accionistas minoritarios de Glovo, especialmente los que aterrizaron en los dos últimos años, están en alerta. El durísimo golpe en bolsa de Delivery Hero, que tuvo este jueves su máxima expresión ante una previsión de negocio con más pérdidas de las previstas, se ha convertido en una pesadilla. Muchos de ellos no han optado por contratar una cobertura a través de derivados financieros ofrecida por bancos como Goldman Sachs lo que hace que los 'papeles' que reciban de los germanos como contraprestación a la adquisición hoy valgan la mitad que cuando se firmó la operación el último día del año 2021. A la cotización actual, el 100% de los títulos de la startup española está valorado en menos de 1.200 millones de euros. La compañía dirigida por Óscar Pierre ha tratado de lanzar un mensaje de tranquilidad en las últimas semanas en varias comunicaciones formales.

Durante los últimos dos años, las acciones de compañías de entrega de comida a domicilio han sido especialmente bien tratadas por el inversor, dado el fuerte incremento de su negocio y las buenas previsiones de crecimiento. Ante el fin de la pandemia y de las restricciones para acudir presencialmente a los establecimientos, este y otros sectores están siendo duramente corregidos. Los resultados del último trimestre de 2021 y las previsiones para este año presentadas por Delivery Hero no han hecho más que ahondar en el desplome. Hasta ayer se había dejado un 20% de su valor. Este 'jueves negro' ha concluido con un 'crash' del 30%. Es decir, de un plumazo se ha dejado todas las ganancias acumuladas durante la Covid.

Además de los 'números rojos' de todo el grupo, marcados por su inversión fuerte para los envíos ultrarrápidos, los que espera Glovo para este año no han sido precisamente un bálsamo para los inversores. En total, se prevén 330 millones de euros de pérdidas operativas (Ebitda) lo que, según ha confirmado el banco de inversión JPMorgan. En concreto, está 100 millones por encima de su propia estimación inicial. La conclusión: en una 'era postpandemia', los inversores no están especialmente dispuestos a asumir fases de inversión potentes con pérdidas millonarias.

Esto ha hundido la acción este jueves. Los alemanes, nuevos dueños de Glovo, sufren mucho más que sus rivales similares. La estadounidense Doordash, que también sobrevoló la startup española el año pasado para una potencial adquisición, y la británica Deliveroo se dejan entre 25% y 30% en el año, muy lejos del 50%. Hay otro factor que ha contribuido, aunque, según explican diferentes fuentes cercanas a la empresa, no para llegar a esas diferencias. Se trata del efecto de las coberturas con derivados en cascada por las acciones de Delivery Hero que recibirían algunos de los grandes fondos que firmaron el 'pacto navideño' por el que los germanos dieron el 'sorpasso' y tomaron el poder en la startup.

Esas coberturas no han llegado precisamente a buena parte de los accionistas minoritarios, cuyas cuantías en la venta eran tan pequeñas que hacían inviable su contratación. Entre varios grupos de estos socios se manejó una propuesta de Goldman Sachs, pero las elevadas primas exigidas los ahuyentaron. Hoy muchos de ellos sufren pérdidas latentes muy elevadas. Los más afectados son los que hicieron en la última ronda liderada por Delivery Hero y su fondo 'de cabecera' (Luxor Capital) lo que se conoce como 'follow on', es decir, volver a invertir para comprar acciones y mantener posiciones para evitar la dilución. Las acciones que compraron tenían un precio muy similar al fijado en el canje de acciones de la oferta de Delivery Hero en diciembre. Ese precio hoy tiene un recorte de casi la mitad.

Hay otra derivada importante en el caso de Glovo. Su accionariado es el más nutrido de los grandes unicornios españoles. Y la razón es que en las compras ejecutadas en los últimos años -especialmente en los dos últimos- se ha optado por pagar con acciones y no con dinero efectivo. Esto, junto con su estrategia de establecer una 'prorrata' que impedía liquidar definitivamente la posición en las diferentes transacciones en secundario, hace que se den cita entre 300 y 400 socios, según explican varias fuentes cercanas. Algunos de ellos recibieron esos 'papeles' en 2021 y 2022, con valoraciones ya muy elevadas.

La empresa dirigida por Óscar Pierre ha tratado de lanzar un mensaje de tranquilidad a los socios en las últimas semanas, según explican hasta dos fuentes del accionariado. Han enviado algunas comunicaciones tratando de asegurar que esto es un ajuste a corto plazo y que a medio plazo habrá una recuperación. El problema es que entre esos accionistas se encuentran 'business angels' o socios procedentes de otras empresas que lo que buscan es hacer líquida la posición lo antes posible. Esta situación trastoca esos planes, pues obliga a reconsiderar la posibilidad de mantenerse dentro de Delivery Hero a la espera de una cierta recuperación. El riesgo: que esto sea una corrección aún mayor.

Mientras esto sucede, Delivery Hero no ha conseguido el 100% de aceptación de la oferta pactada con los grandes fondos y que se extendió al resto de socios hasta el pasado 31 de enero. Esa era la fecha tope. Ahora, los alemanes confirman que un 5% del capital social se ha quedado fuera del acuerdo. Esta cifra no incluye al equipo directivo, que ha llevado a cabo un pacto propio para su mantenimiento en la compañía durante los próximos años. Ese porcentaje es relevante en el caso de un accionariado tan diluido y tan nutrido como el de la startup española. Queda por ver si estos socios 'díscolos' tienen un acuerdo previo con los nuevos dueños con condiciones diferentes o simplemente buscan pelear, pues quedarse sin más dentro de la empresa sin hacer líquida su posición no es una estrategia que se contemple.