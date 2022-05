Mouro vuelve a apostar por la austríaca Byrd en una nueva ronda de 53 millones

Byrd quiere convertirse en una alternativa a Amazon para el almacenamiento y las entregas en todo tipo de distribuidores online. La compañía de origen austríaco despertó el interés de Mouro Capital, el fondo de capital riesgo participado por Banco Santander que lideró la anterior ronda hace menos de un año. Ahora, la gestora liderada por Manuel Silva vuelve a renovar su apuesta tomando parte en la ampliación de 53 millones de euros (56 millones de dólares) con una participación clave del fondo de ‘private equity’ especializado en logística Cambridge Capital. La compañía ha abierto almacén nuevo en España, después de consolidar operaciones en operaciones en otros cinco mercados Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y Austria.

Mouro Capital participa junto a otros accionistas ya existentes de la compañía, como son Speedinvest, socio de otras startups españolas como el neobanco Bnext, o Elevator Ventures. Con este capital fresco contratará también a un equipo local español basado en Barceona. Incorporará nuevos centros logísticos en el país, elevando a 30 su cobertura en toda Europa, dentro de una decena de mercados. Su capacidad total de almacenamiento se ha triplicado en un año hasta alcanzar los 450.000 metros cuadrados. Espera contar a finales de este ejercicio con 400 empleados.

El modelo de negocio es el de una solución ‘llave en mano’ para la logística de empresas minoristas que venden en internet, con un ‘software’ integrado con las principales herramientas de tiendas online como Shopify o Amazon, con la cesión de espacio en almacenes para ganar en eficiencia y con la intermediación con paqueteras como UPS o DHL para la entrega al domicilio. “2021 ha sido un año muy bueno para Byrd, apoyado por la continua tendencia al alza del comercio electrónico”, asegura Manuel Silva, socio director de Mouro Capital. Recuerda que las previsiones de penetración del ‘e-commerce’ en España ascienden al 79% en 2025.

Este modelo trata de ser una alternativa al FBA (Fulfillment by Amazon) del gigante del comercio electrónico, aportando una mayor personalización del servicio. Y para lograrlo después de esta ronda, Byrd también dará soporte a los minoristas que venden en Amazon, pero que no quieren utilizar su soporte logístico. También busca invertir importantes recursos en nuevas integraciones con otros sistemas de tiendas, gestores de clientes o software de pedidos, como Prestashop en Francia y Xentral en Alemania. Y quiere expandir su servicio de entregas a empresas y no a consumidor final.

Un planteamiento similar es el de Shipbob en Estados Unidos. La compañía se creó hace ahora ocho años y ha levantado más de 335 millones de dólares sen este tiempo. Entre sus inversores se encuentra StartCaps, el fondo del español Ignacio Vilela, y Adeyemi Ajao. En junio pasado sumó 200 millones de capital con una valoración de 1.200 millones. El objetivo último de Byrd es ganar más espacio en el mercado europeo.

A mediados del año 2020, Santander Innoventures, el brazo inversor del banco español, decidió dar un giro importante en su funcionamiento. Recibió un respaldo de 200 millones de dólares ‘extra’ por parte de la entidad presidida por Ana Botín y se ‘independizó’ de la misma con un funcionamiento al margen del día a día. Desde ese momento hasta ahora ha subido mucho su apuesta en la española Clikalia y ha participado en rondas de otras startups relevantes de su portfolio como el neobanco mexicano Klar.