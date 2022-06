Odilo capta 60 millones para ampliar su catálogo de recursos educativos online

Nueva ronda de financiación en el sector en plena época de incertidumbre. La startup Odilo, conocida como el Netflix de la educación, ha anunciado el cierre de su ronda de financiación por un valor de 60 millones de euros (64 millones de dólares). Esta ampliación ha sido liderada por la firma de growth capital, Bregal Milestone. En este movimiento también han participado inversores anteriores de la startup como Swanlaab Venture Factory y CDTI. Dentro de sus inversores también están los fondos Active Venture Partnerts, Endeavot Catalyst, Kibo Ventures y JME Ventures.

Con esta nueva ampliación la edtech busca incrementar su catálogo de contenidos como ebooks, audiolibros, cursos, revistas, aplicaciones educativas, videos, recursos educativos, resúmenes, y todo tipo de formato que pueda ayudar a los usuarios a aprender. Actualmente suma más de 3,9 millones de contenidos de más de 6.300 de los principales proveedores del mundo en 43 idiomas.

Además, con este dinero la compañía también acelerará el desarrollo de su tecnología que permite, por primera vez a las organizaciones, poder crear y consumir cualquier tipo de experiencia de aprendizaje (clubes de aprendizaje, planes de onboarding de empleados, clases virtuales, planes lectores, itinerarios certificados, planes de carrera, programas de alumni, etc). Su objetivo principal es que este modelo no tenga restricciones de formatos, plataformas o derechos de autor, y así no tengan limitaciones para poder enseñar y crear.

Rodrigo Rodríguez, CEO y fundador de Odilo, asegura que con esta inversión buscan ampliar de forma global el movimiento de aprendizaje ilimitado para dar paso a que cualquier organización evolucione sus plataformas educativas de forma sencilla y con contenidos ilimitados. "Así, configurado a medida de cada organización según sus propios programas formativos, les permitirá ofrecer la formación personalizada, ilimitada, y para toda la vida, que demandan sus estudiantes y usuarios”, zanja.

La plataforma Odilo ya es utilizada por más de 8.500 organizaciones de 52 países, desde Ministerios de Educación, Universidades o escuelas privadas a startups y grandes empresas. Con su modelo, estas organizaciones ya han creado sus propios ecosistemas de aprendizaje ilimitados, a los que tienen acceso una base global de más de 100 millones de personas.

Por otro lado, Francesco Canessa, director de Bregal Milestone, ha señalado que "Odilo es la solución más innovadora del mercado de la educación digital, con una impresionante gama de productos, un gran catálogo de contenidos y la mejor infraestructura digital", comenta. Además, el directos de la firma que ha liderado la ronda indica que existe un margen importante para la internacionalización de este proyecto de forma global y que ellos podrán ayudar para este objetivo. "Odilo es exactamente el tipo de negocio que buscamos, y estamos entusiasmados con las perspectivas de crecimiento que tenemos por delante mientras trabajamos juntos", finaliza.